BovenIJ boekt positief resultaat, maar te mager om te investeren

Het BovenIJ in Amsterdam-Noord heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van 300 duizend euro. Oftewel een rendement van 0,3 procent. Deze winst is te beperkt om de noodzakelijke investeringen in de toekomst te kunnen blijven betalen, zo stelt de organisatie zelf.

Foto: Picscout/iStock

Het gaat daarbij om investeringen in het leveren van duurzame, digitale en passende zorg. BovenIJ wil samen met andere koplopers als landelijke, regelarme proeftuin dienen om de noodzakelijke transformatie naar passende zorg mogelijk te maken. Dat vraagt volgens het ziekenhuis wel om passende bekostiging.

Meerjarencontracten

Volgens bestuurders Edwin van der Meer en Sanne Blom sluit de huidige financiering niet meer aan bij de manier waarop koplopers passende zorg aanbieden. “Voor BovenIJ hangt een duurzame toekomst af van of en hoe snel we met alle zorgverzekeraars tot waardegedreven, meerjarige en misschien zelfs domeinoverstijgende contracten kunnen komen. Ons uitgangspunt daarbij is bijdragen aan een betere gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen voor de inwoners van onze regio”, zegt Van der Meer.

Gezondheidsverschillen verkleinen

In Amsterdam-Noord wonen relatief veel inwoners met lage taal- en gezondheidsvaardigheden. Een integrale benadering van zorg en welzijn maakt voor hen het verschil. Het BovenIJ werkt daarom met zeven andere zorg- en welzijnspartners samen aan het programma ‘Beter Samen in Noord’. “Zo verbeteren we samen de gezondheid van onze inwoners en verkleinen we de gezondheidsverschillen.”

Breder probleem

BovenIJ is niet het enige ziekenhuis dat in de problemen komt met noodzakelijke investeringen. Sinds 2011 is de productiviteit in alle ziekenhuizen nauwelijks meer gestegen. Ondanks een omzettoename van 14 procent over de afgelopen vier jaar, komen de financiële resultaten van ziekenhuizen steeds verder onder druk te staan. Dit zorgt binnen de hele sector voor een aanhoudend krappe investeringsruimte.

Reorganisatie

Begin 2024 maakte BovenIJ een reorganisatie door passende zorg ook echt in de praktijk te brengen. Input van de zorgprofessionals en medezeggenschapsorganen vormden de basis van deze reorganisatie. “We verkleinden de afstand tussen werkvloer en bestuur en zetten volop in op persoonlijk leiderschap, in het bijzonder verpleegkundig en medisch leiderschap.”

Passende zorg

BovenIJ is al voor de ondertekening van het IZA de weg ingeslagen naar passende zorg waarbij de beweging van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid centraal staat. “Dit doen we door het realiseren van passende zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional, samen met de patiënt als partner. We zetten in op het voorkomen van zorg door ook oog te hebben voor preventie. Waar dat kan, en wenselijk is voor patiënten, leveren we onze zorg digitaal”, aldus Van der Meer.