Brabant laat onderzoeken of Q-koortscentrum haalbaar is

De provincie Noord-Brabant laat onderzoeken of het mogelijk is een expertisecentrum op te zetten voor mensen die kampen met langdurige gevolgen van infectieziekten, zoals Q-koorts en covid. Dit najaar moet duidelijk zijn of zo’n centrum “haalbaar, betaalbaar en duurzaam te organiseren” is. Plannen hiervoor heeft de provincie al jaren.

“Het is pijnlijk hoe die duizenden Brabanders met langdurige klachten nog te vaak tussen wal en schip vallen. Ze verdienen samenhangende zorg op één plek”, zegt gedeputeerde Saskia Boelema (gezondheid, D66). “Als de businesscase overtuigend is, kan dat leiden tot groen licht voor een vervolg, bij voorkeur in Bernhoven. Dat zou een enorme doorbraak zijn voor al deze patiënten.”

De speciale polikliniek voor onder meer Q-koortspatiënten zou een plek kunnen krijgen in het Bernhoven-ziekenhuis in Uden. Dat kost naar verwachting enkele miljoenen euro’s.

Vermoeidheidsklachten

In Noord-Brabant wonen relatief veel mensen met langdurige gezondheidsklachten na een infectie. Zo werd Brabant tussen 2007 en 2010 hard geraakt door de uitbraak van Q-koorts en later ook door het coronavirus. Nog altijd hebben mensen bijvoorbeeld ernstige vermoeidheidsklachten en dat maakt ver reizen naar een arts lastig. Brabant probeert daarom een behandelcentrum in de eigen provincie te krijgen, ook voor bijvoorbeeld langdurige covid en de ziekte van Lyme.

Kwartiermaker

Provinciale Staten besloten eind vorig jaar unaniem om 200.000 euro vrij te maken om een kwartiermaker aan te stellen, die moet onderzoeken hoe dat centrum er kan komen. Gemeenten in Noordoost-Brabant dragen 100.000 euro bij. Boelema heeft nu bureau Zorgvuldig Advies ingeschakeld om de financiële, juridische, organisatorische en inhoudelijke randvoorwaarden in beeld te brengen. Volgens Boelema is het “essentieel” dat de gespecialiseerde zorg in het centrum wordt vergoed via de zorgverzekeringen en de Wmo. Anders is structurele en duurzame zorg niet mogelijk, aldus de provincie.

Een meerderheid van de Tweede Kamer riep het kabinet begin dit jaar op een Brabants expertisecentrum financieel te ondersteunen. “Zorgminister Mirjam Sterk denkt graag mee en wil ook een oplossing voor deze patiëntengroepen, maar ze vindt dat de zorg wel binnen het huidige stelsel moet passen”, aldus Boelema. “Dat standpunt begrijp ik, je kunt geen uitzonderingen maken.” (ANP)