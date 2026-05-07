In LUMC opgenomen cruiseschipopvarende is besmet met hantavirus

De opvarende van het cruiseschip Hondius die woensdagavond is overgebracht naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is geïnfecteerd met het hantavirus.

“De patiënt is hiervan op de hoogte gesteld en heeft toestemming gegeven om deze informatie te delen”, meldt het Leidse ziekenhuis. Over de identiteit van de persoon geeft het ziekenhuis geen informatie.

Radboudumc

Een andere geëvacueerde patiënt ligt in isolatie in het Radboudumc. Het ziekenhuis uit Nijmegen maakte eerder op donderdag bekend dat die ook positief is getest op het virus. Beide medische centra hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het LUMC zegt dat de patiënt onder “strikte isolatie” behandeld wordt. Ook meldt het Leidse ziekenhuis dat bezoekers aan het LUMC geen extra risico op besmetting lopen.

De Andesvariant van het hantavirus brak eerder uit op een Nederlands cruiseschip. De GGD verzoekt mensen die daar mogelijk mee in contact zijn gekomen om contact op te nemen. Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kan de vastgestelde variant van het hantavirus leiden tot hoge koorts en ernstige long- en hartproblemen. “Tot 30-50 procent van de geïnfecteerden kan aan deze virusvariant overlijden”, aldus het NHG. (ANP)

