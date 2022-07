Brabantse gynaecoloog verwekte drie kinderen met eigen sperma

In juni kreeg Fiom een melding van iemand die dacht een kind van dokter Ruis te zijn. De ouders van deze persoon hadden ten tijde van hun kinderwens verzocht het sperma van de opvoedvader te gebruiken bij de kunstmatige inseminatie. Na onderzoek bleek volgens Nij Geertgen dat Ruis zijn eigen sperma gebruikte. Ruis werkte mee aan het opnemen van zijn DNA in de databank van Fiom. “Inmiddels is aangetoond dat er drie DNA-profielen van kinderen overeenkomen met het DNA-profiel van Ruis”, aldus Fiom. “Er zijn nu dus drie kinderen van Ruis bekend.”

Gynaecoloog Ruis werkte in de jaren 80 en 90 in het Liduina Ziekenhuis in Boxtel, nu deel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Tot 2005 was hij werkzaam bij het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel (nu onderdeel van Bernhoven), met een eigen praktijk die de naam Stichting Geertgen kreeg. Vanaf 2008 zat de stichting in Elsendorp en in 2014 ging de organisatie onder de naam Nij Geertgen verder na een faillissement.

Niet meer mogelijk

De organisatie benadrukt dat het “met de hedendaagse professionele inrichting van de nieuwe kliniek en het laboratorium” en de huidige wetgeving rond donorzaad “onmogelijk” is dat “een dergelijk voorval zich ooit weer zou kunnen voordoen”. Donorkinderen die willen weten of Ruis mogelijk ook hun vader is, kunnen zich melden bij Fiom.

Totale verrassing

In De Volkskrant reageert Ruis op het verhaal. Hij zegt dat het “een totale verrassing” was. Volgens hem was er geen opzet in het spel, maar raakte zijn zaad vermengd met het zaad van de wensvader, of werd het per ongeluk verwisseld. Zijn zaad was in het lab aanwezig “om de invriesprocedure te verbeteren”, zo stelt hij volgens de krant.