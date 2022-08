Brandbrief van hartpatiënten aan IGJ: neem MSB’s onder de loep

Dat meldt Hartpatiënten Nederland op 31 augustus in een persbericht. Volgens het ziekenhuisbestuur is in Isala de ‘patiëntveiligheid en de continuïteit van de patiëntenzorg in het geding’ door de gang van zaken op de afdeling cardiologie daar. Minstens vijf (oud)cardiologen worden verdacht van corruptie. Hartpatiënten Nederland vraagt de IGJ hoe het mogelijk is dat er niet eerder bij Isala werd ingegrepen en hoe het gesteld is bij andere ziekenhuizen.



Volgens het Financieel Dagblad hebben ziekenhuizen maar beperkt grip op de nevenfuncties en -verdiensten van hun medisch specialisten. Zo heeft het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam alleen zicht op het doen en laten van de artsen in vaste dienst. De vrijgevestigde specialisten in het ziekenhuis hoeven hun nevenactiviteiten alleen te melden aan het eigen Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Precies dat maakt hen volgens deskundigen kwetsbaar voor fraude, aldus Hartpatiënten Nederland.

Vertrouwen

“Vermeende verstrengelde belangen, van welke aard dan ook, schaden het vertrouwen in de zorg in ernstige mate. En vertrouwen is juist het fundament onder een goede behandeling”, zo schrijft Hartpatiënten Nederland. Daarom bepleit de vereniging dat de IGJ meer controle uitoefent op de MSB’s. “Laat de Inspectie toe dat alleen de eigen maatschap van specialisten controleert wat deze specialisten aan nevenfuncties hebben? Of laat de Inspectie de maatschappen controleren op eventuele nevenfuncties die de specialisten hebben? En wordt dan ook gecontroleerd of ze er geld uit genereren en om welke bedragen het gaat en welke onderhandse afspraken eraan ten grondslag liggen?” Daarnaast vraagt Hartpatiënten Nederland zich af of de IGJ wel goed op de hoogte gehouden wordt door regionale partners over wat er in ziekenhuizen gebeurt.

Helderheid en transparantie is belangrijk voor patiëntveiligheid en ter voorkoming van groeiende onrust onder patiënten, vindt Hartpatiënten Nederland.