‘Minstens vijf cardiologen van Isala verdacht van corruptie’

Eerder werd al bekendgemaakt dat Isala twee cardiologen heeft geschorst vanwege het fraudeonderzoek van Justitie. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij de onderneming van de artsen.

Commercieel onderzoek

Alle vijf de verdachten zouden betrokken zijn bij Diagram BV, een onderneming die hart- en bloedvatenonderzoek verricht en ict-diensten levert aan ziekenhuizen. Ook bij dit bedrijf is naar verluidt een inval gedaan door de FIOD. Diagram werd in 1996 opgericht door de emeritus hoogleraar, die toen bij Isala werkte. Ook de voormalig directeur van het hartcentrum heeft een belang. In totaal bezitten negen cardiologen van Isala 40,5 procent van Diagram.

Spanningsveld

Volgens het dagblad ontstond het spanningsveld door de afhankelijkheid van Diagram van commerciële partijen waar het bedrijf onderzoek voor deed. Met de opbrengsten van deze onderzoeken werd deels verlieslatend wetenschappelijk onderzoek gefinancierd, maar daardoor zou het ook belangrijk zijn om de relaties met deze leveranciers goed te houden.