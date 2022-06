Justitie doet onderzoek naar fraude door twee cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Deze week zou de fiscale opsporingsdienst FIOD een inval bij het bedrijf van het duo hebben gedaan, meldt De Stentor. Isala is mogelijk benadeeld door de fraude. De twee cardiologen is de toegang tot het ziekenhuis ontzegd.