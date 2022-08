‘Ziekenhuizen kwetsbaar voor fraude door bijklussende artsen’

Sommige ziekenhuizen, zoals het Maasstad in Rotterdam, hebben alleen de bezigheden van dokters in loondienst in beeld, meldt het FD. Vrijgevestigde specialisten bij de instelling hoeven hun nevenactiviteiten alleen aan hun eigen medisch-specialistisch bedrijf (MSB, opvolger van de oude maatschappen) te melden. Het Maasstad wil daar iets aan doen, en is “in gesprek” over een oplossing, schrijft een woordvoerder.

Fraude is Isala

Aanleiding voor de rondvraag onder academische- en opleidingsziekenhuizen was de geruchtmakende fraudezaak bij het Zwolse Isala-ziekenhuis. De FIOD onderzoekt mogelijke zwendel door cardiologen van de instelling. Zij zouden, in ruil voor steekpenningen, jarenlange bevoordeling van een toeleverancier hebben gefaciliteerd. (ANP)