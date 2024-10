Bravis ziekenhuis start proef met zelfmeetkiosk

Op de poliklinieken cardiologie en interne geneeskunde worden patiënten gevraagd om voorafgaand aan hun afspraak enkele metingen uit te voeren in de zelfmeetkiosk. De arts moet zo meer tijd overhouden voor persoonlijk contact.

De zelfmeetkiosk bestaat uit een touchscreen, een weegschaal, sensoren en een zitbankje. De gebruiker krijgt via het beeldscherm aanwijzingen. Vrijwilligers staan klaar om eventueel te helpen. Als de metingen zijn uitgevoerd, worden de resultaten afgedrukt op een bonnetje dat meegenomen kan worden naar de afspraak met de arts, aldus het Bravis ziekenhuis.

Proef

Met de zelfmeetkiosk worden voorlopig de bloeddruk, de hartslag en het gewicht gemeten. Vanaf 14 oktober tot en met eind 2024 staat de zelfmeetkiosk als proef op de poliklinieken cardiologie en interne geneeskunde op de locatie Roosendaal. Bevalt het zelfmeten, dan blijft de kiosk en gaat hij op meer poliklinieken gebruikt worden.

Bravis is niet het eerste ziekenhuis dat de zelfmeetkiosk inzet, zo laat het ziekenhuis weten. “Bravis is een snelle volger in zorgvernieuwing. De zelfmeetkiosk maakt onderdeel uit van de Polikliniek van de Toekomst.”