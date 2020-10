Brussel koopt 20.000 extra doses remdesivir

Interessant voor u

Man aangehouden wegens ernstig bedreigen abortusklinieken

Een 37-jarige man is aangehouden vanwege ernstige bedreigingen gericht aan medewerkers van abortusklinieken. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de man uit Capelle aan den IJssel vorige maand is opgepakt. Vanwege het onderzoek is het nu pas bekendgemaakt.