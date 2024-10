Budget langdurige zorg wordt structureel verhoogd

Het budget voor de langdurige zorg wordt structureel met honderden miljoenen euro’s verhoogd. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Vicky Maeijer aan de Tweede Kamer over het definitieve budgettaire kader voor de Wet langdurige zorg (Kader Wlz).

Foto: nateejindakum / stock.adobe.com

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde in juli van dit jaar vast dat het budget voor 2024 niet toereikend was. Er was al eerder rekening gehouden met onzekerheden rond het budget. Daarom had het vorige kabinet al 310 miljoen euro aan zogenoemde herverdelingsmiddelen opzij gelegd om het budget te kunnen ophogen indien nodig.

125 miljoen structureel

Staatssecretaris Maeijer laat nu weten dat uit deze herverdelingsmiddelen 76 miljoen euro wordt gebruikt om het huidige budget aan te vullen. Daarnaast heeft het kabinet besloten het budget structureel met 125 miljoen euro op te hogen. In totaal wordt het budget voor 2024 verhoogd met 201 miljoen euro. Het totale budget gaat daarmee van 36 miljard en 87 miljoen euro naar 36 miljard en 288 miljoen euro.

Posten en besparingen

Het nieuwe kabinet had al besloten om 610 miljoen euro aan besparingen die het vorige kabinet had voorzien, te schrappen. Voor 2025 vormt het hele budget van 2024 dus de basis. Het kabinet trekt daarnaast geld uit voor een aantal specifieke posten en is er volgens Maeijer ook weer sprake van een aantal besparingen.

Staatssecretaris Maeijer verwacht dat het scheiden van wonen en zorg een besparing van 43 miljoen euro oplevert. Wel moet de overgang van zorg in het verpleeghuis naar meer zorg thuis ondersteund worden. Hiervoor trekt Maijer 22 miljoen extra uit. Dat komt bovenop de 40 miljoen die daarvoor al beschikbaar was gesteld.

Het bijstellen van lonen en prijzen in de langdurige zorg gaat 1 miljard 719 miljoen kosten. Een kostprijsonderzoek door de NZa kost 168 miljoen euro. Valpreventie en meer maatwerk bij persoonsgebonden budgetten (pgb) moeten respectievelijk 5 miljoen en 35 miljoen euro aan besparingen opleveren.

Groeiruimte

Tot slot rekent Maeijer met een groeiruimte van 3,3 procent van het budget, bijna 1,2 miljard euro. Een derde hiervan, 360 miljoen euro, wordt weer opzij gelegd als herverdelingsmiddelen.

Na aftrek van de gereserveerde herverdelingsmiddelen resteert het beschikbare budget voor de zorg. In 2025 zal dat 38 miljard en 950 miljoen euro zijn, waarvan 34 miljard 839 miljoen voor zorg in natura en 4 miljard 111 miljoen voor persoonsgebonden budget.