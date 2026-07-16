Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Buurtzorg en andere zorgorganisaties kennen generatieregeling niet automatisch toe

,

Vakbond FNV heeft tien meldingen gehad van zorgmedewerkers die volgens hun werkgever geen recht hebben op de generatieregeling uit de cao. Buurtzorg is een van die werkgevers. Volgens FNV is de generatieregeling zoals die omschreven staat in de cao voor medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg een recht. 

De meldingen van de zorgmedewerkers zijn bij vakbond FNV binnengekomen vanaf januari dit jaar tot nu. Ook medewerkers van andere aanbieders in de ouderenzorg hebben zich gemeld bij de vakbond, maar FNV wil niet zeggen welke zorgorganisaties. Ook is nog onduidelijk wat de volgende stap is van de medewerkers. Dat is afhankelijk van wat de medewerkers willen. De stap naar de rechter is een van de mogelijkheden. 

Haakje

Buurtzorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, zegt dat een gesprek voeren over de mogelijkheid van de generatieregeling wel verplicht is, maar dat er geen sprake is van automatische toekenning van deze regeling. In de cao is ook een algemeen kader opgenomen, waar de generatieregeling onder valt. Hierin staat dat medewerker en werkgever samen afspraken kunnen maken over wat nodig is om gezond door te werken, ‘binnen de mogelijkheden van de zorgorganisatie’. Deze tekst in de cao is het juridische ‘haakje’ waarmee Buurtzorg wil zorgen voor ‘duurzame inzetbaarheid op maat’.    

Recht  

ActiZ, de branchevereniging voor zorgorganisaties en medeondertekenaar van de cao, heeft via de cao-infolijn ook vragen binnengekregen over of de generatieregeling optioneel of een recht is. De persvoorlichter van ActiZ zegt dat de generatieregeling een recht is. Buurtzorg is niet aangesloten bij ActiZ. 

80-90-100

Met de generatieregeling kunnen zorgmedewerkers drie jaar voordat ze met pensioen gaan 20 procent minder werken, terwijl ze 90 procent van hun salaris krijgen en de werkgever 100 procent blijft bijdragen aan het pensioen. De regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat zorgmedewerkers het werk kunnen volhouden tot aan het pensioen.  

Op verzoek van de redactie van Zorgvisie heeft een advocatenkantoor gespecialiseerd in de zorg naar de tekst in de cao gekeken. Lees hier hoe zij de regeling zien.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersoneel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:50 Buurtzorg en andere zorgorganisaties kennen generatieregeling niet automatisch toe
7 jul 2026 Ook Eerste Kamer stemt voor verbod op nulurencontracten
26 jun 2026 ActiZ: mogelijk dat roosters worden aangepast
26 jun 2026 Cao vvt: Personeel krijgt er 7,4 procent loon bij
24 jun 2026 Deze vvt-organisatie is voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot beste werkgever

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties