Buurtzorg en andere zorgorganisaties kennen generatieregeling niet automatisch toe

Vakbond FNV heeft tien meldingen gehad van zorgmedewerkers die volgens hun werkgever geen recht hebben op de generatieregeling uit de cao. Buurtzorg is een van die werkgevers. Volgens FNV is de generatieregeling zoals die omschreven staat in de cao voor medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg een recht.

De meldingen van de zorgmedewerkers zijn bij vakbond FNV binnengekomen vanaf januari dit jaar tot nu. Ook medewerkers van andere aanbieders in de ouderenzorg hebben zich gemeld bij de vakbond, maar FNV wil niet zeggen welke zorgorganisaties. Ook is nog onduidelijk wat de volgende stap is van de medewerkers. Dat is afhankelijk van wat de medewerkers willen. De stap naar de rechter is een van de mogelijkheden.

Haakje

Buurtzorg, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, zegt dat een gesprek voeren over de mogelijkheid van de generatieregeling wel verplicht is, maar dat er geen sprake is van automatische toekenning van deze regeling. In de cao is ook een algemeen kader opgenomen, waar de generatieregeling onder valt. Hierin staat dat medewerker en werkgever samen afspraken kunnen maken over wat nodig is om gezond door te werken, ‘binnen de mogelijkheden van de zorgorganisatie’. Deze tekst in de cao is het juridische ‘haakje’ waarmee Buurtzorg wil zorgen voor ‘duurzame inzetbaarheid op maat’.

Recht

ActiZ, de branchevereniging voor zorgorganisaties en medeondertekenaar van de cao, heeft via de cao-infolijn ook vragen binnengekregen over of de generatieregeling optioneel of een recht is. De persvoorlichter van ActiZ zegt dat de generatieregeling een recht is. Buurtzorg is niet aangesloten bij ActiZ.

80-90-100

Met de generatieregeling kunnen zorgmedewerkers drie jaar voordat ze met pensioen gaan 20 procent minder werken, terwijl ze 90 procent van hun salaris krijgen en de werkgever 100 procent blijft bijdragen aan het pensioen. De regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat zorgmedewerkers het werk kunnen volhouden tot aan het pensioen.

Op verzoek van de redactie van Zorgvisie heeft een advocatenkantoor gespecialiseerd in de zorg naar de tekst in de cao gekeken. Lees hier hoe zij de regeling zien.