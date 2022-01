CAHAL: VWS, gooi besluit concentratie kinderhartchirurgie in prullenbak

LUMC en Amsterdam UMC willen dat het ministerie van VWS het besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in het Erasmus MC en UMC Utrecht intrekt. Dat staat in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.

De bestuursvoorzitters van de betrokken umc’s hebben op 20 januari een toelichting gekregen van het ministerie van VWS op het besluit dat oud-minister Hugo de Jonge van VWS op 20 december 2021 nam. Hij koos voor concentratie van vier naar twee centra en wees zonder onderbouwing Rotterdam en Utrecht aan. Minister Ernst Kuipers van VWS steunt het besluit van zijn voorganger. CAHAL, het samenwerkingsverband van LUMC en Amsterdam UMC op het gebied van mensen met aangeboren hartafwijkingen, heeft de powerpoint-presentatie van het ministerie ervaren als een poging het besluit en de procedure achteraf te rechtvaardigen.

Besluit concentratie niet transparant

Beide umc’s benadrukken ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het besluit van de minister. Ook verzetten de umc’s zich tegen de weinig transparante procedure. De selectiecriteria die VWS gebruikt zijn niet volledig. Ook is niet duidelijk hoe het ministerie de criteria weegt.

DC3-plan: drie centra

CAHAL vindt dat het ministerie drie in plaats van twee centra had moeten aanwijzen. De umc’s begrijpen niet waarom de minister het uitgewerkte DC3-plan ‘zonder motivering’ naast zich neer heeft gelegd. Het DC3-plan is een uitgewerkt plan dat voorziet in concentratie naar Rotterdam, Leiden en Groningen. Dat is zoals de commissie-Lie van (internationale) zwaargewichten in 2009 had geadviseerd. Het DC3-plan is in 2020 geïnitieerd door het Erasmus MC en het UMCG. Later sloot ook CAHAL aan bij de gesprekken. Alleen het UMC Utrecht was niet uitgenodigd, omdat de andere umc’s vonden dat Utrecht bij de concentratie van de kinderoncologie al de hoofdprijs had gekregen. Utrecht bedankte voor een late uitnodiging. Daardoor is het DC3-plan in juni 2021 ingediend met steun van alle zes betrokken umc’s, behalve Utrecht.

CAHAL: trek besluit in

CAHAL dringt in de brief van 27 januari aan op een ‘reset’. LUMC en Amsterdam UMC willen terug naar het DC3-plan. Als het ministerie dat niet doet, wil CAHAL dat de minister in ieder geval het besluit van 20 december intrekt. Bovendien verwachten Amsterdam en Leiden dat VWS van tevoren een transparante en begrijpelijke procedure vaststelt. Zodat duidelijk is hoe en op basis waarvan de minister een beslissing neemt.

UMCG

Ook het UMC Groningen verzet zich tegen het besluit. Op de eigen website heeft Groningen op een rijtje gezet waarom de kinderhartchirurgie in Groningen moet blijven.