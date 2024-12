Cao-onderhandeling gehandicaptenzorg wordt scherper

De cao voor 190.000 werknemers in de gehandicaptenzorg loopt eind dit jaar af. Vakbonden en de VGN-werkgeversdelegatie hebben op 2 en 10 december overlegd over de nieuwe cao. 2 december stond het maken van procesafspraken over gezond en veilig werken, scholing en ontwikkeling, zeggenschap en verschillende generatieregelingen centraal.

Roostering

Afgelopen dinsdag zijn er drie nieuwe thema’s besproken: de balans tussen werk en privé, de verschillende verlofvormen en de vergoedingen en toeslagen. Tijdens het overleg over de werkprivébalans ging het vooral om roostervraagstukken, waaronder een vaste vrije dag en hoe vaak medewerkers moeten opkomen om de contractuele arbeidsduur vol te maken. “Er zijn handreikingen gedaan op dit thema, maar we merkten dat we nog wel zoekende zijn naar die gewenste balans”, meldt VGN.

Het gesprek over verlof ging over balansverlof, het basis vakantieverlof, verlof voor mantelzorg en ouderschapsverlof. “Op dit punt hebben we geïnventariseerd en dat is ook eerst nodig. Er is nog niets over besloten. Maar er ging ook niets van tafel.”

Vergoedingen

In de middag kwamen de bestaande vergoedingen in de cao ter sprake. Vakbond FBZ bracht hierbij onder meer een betere vergoeding van bereikbaarheidsdiensten, reiskosten en functie-gebonden kosten in.

De VGN-delegatie vroeg tijdens het overleg ook aandacht voor het totale stelsel aan toeslagen, zoals die bestaan voor slaapdiensten, consignatiediensten en onregelmatigheid (ORT). Hiermee wil de werkgeversdelegatie een verdere stapeling van toeslagen te voorkomen. “Er is nog niet gesproken over loonsverbeteringen. Dit onderwerp is doorgeschoven naar een volgende ronde”, aldus FBZ.

Volgende ronde

Op woensdag 18 december is de vierde onderhandelingsronde. “Omdat inhoudelijke onderwerpen nog verder uitgewerkt moeten worden en er over het loon nog verder gesproken moet worden, is het niet de verwachting dat dit overleg al zal leiden tot een cao-resultaat”, aldus de vakbond. VGN verwacht dat de scherpte daarmee voor kerst nog verder zal toenemen.

Op 21 januari is het eerste vervolgoverleg in 2025. Verder zijn gespreksrondes gepland in februari en maart 2025.