Huisartsen krijgen 9 procent meer loon in twee jaar

Werknemers in de huisartsenzorg krijgen in twee jaar tijd 9 procent loonsverhoging. Ook krijgen ze toegang tot een nieuwe generatieregeling en verbeterde vergoedingen voor onder andere nachtdiensten, reizen en stages.

De nieuwe cao geldt voor medewerkers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten in het hele land. In het akkoord is afgesproken dat de lonen stapsgewijs met 3 procent stijgen in november 2025, juli 2026 en mei 2027. Samen goed voor een verhoging van ruim 9 procent.

Reiskosten

Als onderdeel van de nieuwe cao stijgt de toeslag voor werken op vrijdagavond naar 50 procent. Reiskosten worden nu ook voor de fiets vergoed, en de drempel van de eerste vijf kilometer woon-werkverkeer vervalt. Stagiairs gaan er eveneens op vooruit: vanaf september 2025 ontvangen zij 250 euro per maand bij minimaal 15 uur stage per week.

Werknemers die lang in dienst zijn, ontvangen voortaan om de vijf jaar een lustrumgratificatie, met een heel netto maandsalaris na 25 jaar. Ook is het minimumloon in de cao verhoogd naar 16 euro bruto per uur en worden de bijdragen voor vakbondslidmaatschap en (her)registraties ruimhartiger vergoed.

Onmisbare schakel

“We zijn trots dat we deze stap hebben gezet”, zegt FNV-bestuurder Mitchell Hoogenhout. “Met dit resultaat laten we zien dat we oog hebben voor wat medewerkers écht nodig hebben: een eerlijk loon en een cao die meebeweegt met het leven.”

“Ik denk dat we kunnen spreken van een compleet cao-resultaat”, zegt een tevreden Albert Spieseke van CNV. “Al deze praktijkmedewerkers zijn een onmisbare schakel in onze zorgketen. Daar dienen ze voor gewaardeerd te worden en dat is denk ik gelukt.”

Ook de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen is tevreden over het resultaat. Het bestuur van de NVvPO is tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. Directeur-bestuurder Anika Corpeleijn: “We zijn blij dat de belangrijkste wensen van onze leden zijn opgenomen in dit akkoord. Daarmee zorgen we voor goede arbeidsvoorwaarden én houden we de huisartsenzorg aantrekkelijk als werkveld.”