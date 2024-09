Cardiologen volgen richtlijnen beter met speciaal programma voor digitale consulten

In een studie onder patiënten met hartfalen keken onderzoekers van vijf Nederlandse ziekenhuizen onder coördinatie van Amsterdam UMC naar verschillen tussen digitale en traditionele consulten. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Nature Medicine en zaterdag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de European Society of Cardiology.

Vergelijking

In de digitale consulten werd gebruikgemaakt van een programma dat zorgkwaliteit meet door de behandeling van de arts in het digitale consult met de actuele richtlijnen te vergelijken. Schuuring: “We onderzochten de digitale gegevensuitwisseling tussen patiënten en artsen en gaven meer voorlichting aan zowel patiënten als artsen. Het moedigt de artsen en verpleegkundigen aan om de behandelmix te geven die het dichtst bij internationale richtlijnen komt. Het bedrijfsleven maakt veel gebruik van dergelijke programma’s, maar in de gezondheidszorg zijn ze nog geen gemeengoed.”

Optimale behandelcombinatie

De onderzoekers van de vijf betrokken ziekenhuizen verdeelden 150 patiënten in twee groepen. De ene groep kreeg digitale consulten en de andere groep volgde het traditionele zorgpad. Na twaalf weken bekeken de onderzoekers hoeveel patiënten de optimale combinatie van medicijnen kregen. Daaruit bleek: 28 procent van de patiënten met digitale consulten kreeg de optimale behandelcombinatie, tegenover slechts 7 procent van de patiënten van het traditionele zorgpad. Schuuring verklaart: “De onderzoeksdata laten zien dat de nieuwe manier beter werkt dan de manier waarop we nu de zorg organiseren.”

Impact

De onderzoekers vonden geen verschillen tussen de digitale en de traditionele consulten voor wat betreft de hoeveelheid tijd die het kostte, de patiënttevredenheid of de kwaliteit van leven. Cardioloog Mark Schuuring: “Dat betekent dat de digitale consulten de zorg verbeterden, terwijl de ervaring van patiënten er op geen enkele manier minder door werd. Een win-win situatie dus. En de verwachte impact is aanzienlijk want Nederland telt ongeveer een kwart miljoen patiënten met hartfalen. En we denken dat deze aanpak ook goed is toe te passen op patiënten met andere aandoeningen. Dat is hard nodig, want niet de covid-pandemie maar tekort aan personeel is op dit moment een van de grootste uitdagingen in de zorg wat de zorgkwaliteit onder druk zet.”