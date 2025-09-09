Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Carepool ontwikkelt zorg-app voor pgb-houders

,

Het zoeken, plannen en administreren van zorg moet hiermee eenvoudiger gaan.

De app bevindt zich nu in de testfase met gebruikers in de regio Haaglanden.

Eigen regie

Medeoprichter Carepool Julie de Lange is zelf pgb-houder en kent de uitdagingen. “Ik ben soms weken bezig om zorg te regelen als ik voor werk een dagje weg moet.” In 2024 richtte zij om die reden, samen met Heike Faber en Maarten Holl, Carepool op. Met een investering van 300.000 euro zet de startup Carepool een belangrijke stap richting toegankelijke en beter organiseerbare zorg voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Personeelstekorten in de zorg

Carepool speelt naar eigen zeggen in op drie grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg: het terugdringen van personeelstekorten, het verminderen van regeldruk en het vergroten van participatie. Door zorg slim te organiseren, kunnen professionals zich richten op complexe zorg, terwijl informele zorgverleners, zoals studenten of buurtgenoten, eenvoudige ondersteuning bieden.

Tegelijkertijd automatiseert het platform de complexe planning en administratie, waardoor pgb-houders minder tijd kwijt zijn aan regelwerk. Zo blijft er meer energie over voor werk en sociale contacten wat bijdraagt aan een volwaardige rol in de samenleving.

Landelijke uitrol

Carepool test momenteel een eerste versie van het platform met gebruikers in de regio Haaglanden. Samen met revalidatiecentrum Basalt en belangenorganisatie Voorall worden de functies voor planning en administratie in de praktijk gevalideerd. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door het innovatieprogramma ZorgTech, via Kansen voor West. Dat voert Europese programma’s uit voor de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

Reageer op dit artikel
Meer over:GehandicaptenzorgOuderenzorgTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:15 Carepool ontwikkelt zorg-app voor pgb-houders
10 jul 2025 Verloren usb-stick Pluryn met cliënt- en salarisgegevens onvindbaar
12:36 Nieuwe top 5 gepubliceerd Beter Doen Beter Laten-lijst
3 sep 2025 EY: Financiële resultaten zorgsector ongekend goed, maar transformatie komt niet op gang
5 aug 2025 WfZ-rapportage laat zien: 2024 was een financieel goed jaar

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties