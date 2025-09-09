Carepool ontwikkelt zorg-app voor pgb-houders

De app bevindt zich nu in de testfase met gebruikers in de regio Haaglanden.

Eigen regie

Medeoprichter Carepool Julie de Lange is zelf pgb-houder en kent de uitdagingen. “Ik ben soms weken bezig om zorg te regelen als ik voor werk een dagje weg moet.” In 2024 richtte zij om die reden, samen met Heike Faber en Maarten Holl, Carepool op. Met een investering van 300.000 euro zet de startup Carepool een belangrijke stap richting toegankelijke en beter organiseerbare zorg voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Personeelstekorten in de zorg

Carepool speelt naar eigen zeggen in op drie grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg: het terugdringen van personeelstekorten, het verminderen van regeldruk en het vergroten van participatie. Door zorg slim te organiseren, kunnen professionals zich richten op complexe zorg, terwijl informele zorgverleners, zoals studenten of buurtgenoten, eenvoudige ondersteuning bieden.

Tegelijkertijd automatiseert het platform de complexe planning en administratie, waardoor pgb-houders minder tijd kwijt zijn aan regelwerk. Zo blijft er meer energie over voor werk en sociale contacten wat bijdraagt aan een volwaardige rol in de samenleving.

Landelijke uitrol

Carepool test momenteel een eerste versie van het platform met gebruikers in de regio Haaglanden. Samen met revalidatiecentrum Basalt en belangenorganisatie Voorall worden de functies voor planning en administratie in de praktijk gevalideerd. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door het innovatieprogramma ZorgTech, via Kansen voor West. Dat voert Europese programma’s uit voor de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).