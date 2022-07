Carintreggeland stopt met dubbele controles voor medicatie

Carintreggeland is vanaf juni definitief gestopt met de verplichting voor dubbele controle bij risicovolle medicatie, zowel in de verpleeghuiszorg als in de thuiszorg. Uit een uitgebreide pilot bleek dat het aantal medicatiefouten niet toenam.

Dat meldt platform Radicale vernieuwing zorg op zijn website. De zorgorganisatie wijkt daarmee af van de landelijke richtlijn ‘Veilige principes’. De zorgorganisatie heeft alle ins-en-outs juridisch en organisatorisch onderzocht. De dubbele controle is niet afgeschaft voor de baxterzakjes, maar geldt voor bijvoorbeeld insuline, bloedverdunners, anti-epileptica en digoxine.

Vertrouwen

Zorgverleners geven aan dat zij door het afschaffen van dubbele controles meer vertrouwen ervaren en meer tijd over hebben voor de cliënt. Door het stoppen met ‘afvinklijstjes’ is er minder werkdruk en minder administratieve last, geeft Carintreggeland-bestuurder Heidi de Bruijn aan. Dat scheelt zeker in het verpleeghuis, waar medewerkers vaak van de woning af moesten om een dubbele controle te doen bij een collega.

De aanpak heeft de interesse van VWS, IGJ en vertegenwoordigers van Radicale vernieuwing zorg. Zij hebben de intentie uitgesproken om te kijken hoe dit experiment kan worden uitgebreid.