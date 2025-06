Catharina Ziekenhuis wint NHR Kwaliteitsprijs met e-health voor hartpatiënten

Sinds januari 2025 is dit een structureel onderdeel van de zorg binnen het CABG-zorgpad van het Catharina Ziekenhuis. Het is een project van Gijs van Steenbergen en Daniela Schulz.

E-Health strategie

Binnen het Catharina Ziekenhuis is een eHealth-strategie ontwikkeld om de kwaliteit van postoperatieve zorg voor CABG-patiënten te verbeteren. Daarbij krijgen patiënten voorlichtingsvideo’s te zien over de operatie, herstel en leefstijl, en een videoconsult door een verpleegkundig specialist een week na ontslag. Dit consult is aanvullend op de reguliere follow-up. Het moet complicaties eerder signaleren en angst en onzekerheid verminderen.

“Het winnende project is een initiatief dat laat zien dat innovatie niet altijd complex hoeft te zijn om groots te zijn. Het is innovatief, met een slimme inzet van technologie, is regionaal ingebed, maar breed toepasbaar, is connected care, zorg over muren heen, en is bovenal gericht op de patiënt, zonder de zorgverlener uit het oog te verliezen. Het project brengt de zorg letterlijk bij de patiënt thuis en is bovendien kostenbewust,” schrijft de jury in het rapport.

“Het project verbetert de patiëntvoorlichting, verhoogt de eigen regie en versterkt de continuïteit van zorg na ontslag. Dankzij de digitale opzet via het patiëntenportaal is de strategie laagdrempelig en schaalbaar. De aanpak is inzetbaar bij andere hartcentra en goed te integreren binnen bestaande zorgstructuren”, schrijven Van Steenbergen en Schulz.

Genomineerden

De andere twee genomineerden waren ‘data-gedreven verbetering van PCI-uitkomsten in de sociaal kwetsbare Mijnstreek in Zuid-Limburg, van het Zuyderland Medisch Centrum en ‘Next-day discharge na TAVI in Nederland van het St. Antonius Ziekenhuis.