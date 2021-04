CBG: te vroeg voor conclusies over vaccin Janssen

Naar aanleiding van enkele meldingen over trombose en een laag aantal bloedplaatjes in de Verenigde Staten liep al een onderzoek van het bewakingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat gaat door.

EMA

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) herhaalde dinsdag het eerdere oordeel dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de mogelijke risico’s. “Het EMA en het CBG monitoren de situatie heel goed.” Ze kijken daarbij ook naar de meldingen die in Amerika zijn gedaan. “Mocht er aanleiding zijn om tot actie over te gaan, zoals het aanpassen van de productinformatie en bijsluiter, dan zullen wij de betrokken instanties, consumenten en zorgverleners informeren.”

Trombose

Het specifieke ziektebeeld waar in de VS onderzoek naar wordt gedaan, geldt als een zeer zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca. Na vaccinatie met het vaccin van Janssen zijn in de VS zes meldingen gedaan over vrouwen die in de twee weken na hun prik werden getroffen door hersentrombose, in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Ze zijn tussen de 18 en 48 jaar. Op een totaal van 6,8 miljoen prikken gaat het om een zeer laag aantal. Vanwege de meldingen hebben de Amerikanen het gebruik van het vaccin tijdelijk stilgelegd voor nader onderzoek. Johnson&Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen, heeft uit voorzorg besloten ook de uitrol in Europa uit te stellen.

Onduidelijk

Nederland had juist maandag de eerste partij van 79.200 vaccins geleverd gekregen van Janssen. Ziekenhuizen zouden snel 35.000 doses krijgen voor hun personeel, maar het is onduidelijk of dat kan doorgaan. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft daar nog geen informatie over gekregen, laat een woordvoerster weten. (anp)