CDA wil dat nieuwe minister zorgconcentratie kan afdwingen

Het CDA stelt voor dat de minister van VWS de bevoegdheid krijgt om concentratie en regionale specialisatie van zorg af te dwingen. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij, waarin het verder pleit voor onder meer een scherper preventie-akkoord, een einde aan vergoedingen voor ongecontracteerde zorg en strengere screening van zorgbestuurders.

“Niet elk ziekenhuis hoeft alles te doen”, schrijven de Christendemocraten in hun verkiezingsprogramma. De partij wil dat algemene en laag-complexe zorg vindt plaats in regionale centra, die met elkaar samenwerken. “Hoog-complexe zorg concentreren we in academische ziekenhuizen en gespecialiseerde topcentra”, stelt het CDA voor. Die gedachte is niet nieuw, maar de beweging kwam eerder niet van de grond. Zo strandde de concentratie van de kinderhartchirurgie van toenmalig minister Ernst Kuipers bij de rechter. Om de zaak in beweging te krijgen, stelt het CDA dat de minister van VWS “bevoegdheden om concentratie en regionale specialisatie af te dwingen” krijgt.

Gelijk speelveld met zbc’s

Ook wil de partij van lijsttrekker Henri Bontenbal “een gelijker speelveld tussen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s)” creëren. In het programma staat dat zbc’s te maken krijgen met gelijke verantwoordelijkheden en aan dezelfde eisen voor transparantie moeten voldoen. “Commerciële zorgaanbieders, zoals commerciële huisartsenketens of private ggz-aanbieders, dienen mee te draaien in de reguliere weekend- en nachtdiensten”, valt te lezen in het CDA-programma. “We stellen aan zorgaanbieders en financiers van met name private equity-partijen extra eisen die waarborgen bieden voor langjarig commitment en kwaliteit van bestuurders.” Dat moet excessieve winsten en beloningen tegengaan en een debacle als met de keten Co-Med voorkomen.

Screening zorgbestuurders

Zorgfraude moet worden teruggedrongen door zorgbestuurders strenger te screenen en hogere eisen te stellen bij de start van een zorgbedrijf. NZa, IGJ, ACM en andere toezichthouders krijgen meer bevoegdheden in de plannen van het CDA. “Bijvoorbeeld om overnames tijdelijk stil te leggen of op te treden tegen schimmige constructies. Ook wil de partij de zorgspecifieke fusietoets aangescherpen.

Datagestuurd werken

Verder zet de partij in op “zorgakkoorden met het brede middenveld”. Het preventie-akkoord wordt, als het aan het CDA ligt, aangescherpt. De partij pleit voor een suikerbelasting, een verbod op kindermarketing voor ongezond voedsel en een “generatiegebonden rookverbod”. Een nieuw Nationaal Zorgplatform moet datagestuurd werken in de zorg bevorderen en er moet een digitale infrastructuur met open standaarden en afdwingbare afspraken afkomen. Ook moeten succesvolle innovaties snel en breed toegepast worden, schrijft het CDA. “Door waar nodig wetgeving aan te passen en samenwerking tussen zorginstellingen, verzekeraars, gemeenten en innovatieve ecosystemen af te dwingen.”

Toekomst van de zorg

Een Staatscommissie Zorg moet met concrete voorstellen komen om de zorg in de toekomst betaalbaar, kwalitatief en beschikbaar te houden. Zo moet de commissie onder meer kijken naar “de balans tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid, welke zorg door welke wet geregeld moet worden, met name Wlz ten opzichte van de Zvw en/of populatiebekostiging binnen delen van de zorg hieraan kan bijdragen”. Het CDA wil verder de voorgenomen verlaging van het eigen risico terugdraaien, maar wel een tranchering per behandeling invoeren en oog houden voor chronisch zieken en gehandicapten. De partij wil stoppen met vergoeding van ongecontracteerde zorg, zodat zorgverzekeraars de kosten kunnen drukken en schepere eisen aan de kwaliteit kunnen stellen.

Tot slot vindt de partij dat de ggz “rondom mensen” georganiseerd moet worden en dat samenwerking, innovatie en vroege interventies de problemen kunnen oplossen. De jeugdzorg krijgt duidelijkere regels, strengere kwaliteitseisen en regionale aanpak van zware zorg. Huisartsen zouden meer ondersteuning moeten krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. Op het gebied van medisch-ethische kwesties toont het CDA zich terughoudend. Zo is de partij tegen de Wet Voltooid Leven.