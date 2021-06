Celstraf voor bedreiger Jaap van Dissel

De politierechter in Den Haag heeft woensdag een 48-jarige man uit Sittard veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Dat is conform de eis. Bart van W. uitte doodsbedreigingen in een besloten Facebook-groep en vorige maand tijdens een demonstratie voor de Haagse rechtbank, waar op dat moment twee vrouwen terechtstonden voor eveneens het bedreigen van Van Dissel.