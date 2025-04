Charim opent logeerhuis in Veenendaal

Zorgaanbieder Charim heeft in woonzorgcentrum De Engelenburgh in Veenendaal een logeerhuis geopend.

Het is een speciale hotelaccommodatie voor mensen die gewoonlijk ondersteuning en zorg krijgen van een familielid of partner. Doordat mensen hier kunnen logeren, kunnen hun mantelzorgers even op adem komen, aldus de organisatie.

Vrijwilliger en zorgprofessionals

In het Logeerhuis nemen vrijwilligers en zorgprofessionals tijdelijk de ondersteuning en zorg over. Het is gevestigd in een vleugel van woonzorgcentrum De Engelenburgh in Veenendaal. Gasten kunnen hier op regelmatige basis logeren, bijvoorbeeld een paar dagen of een weekend per maand. De logeerperiode kan variëren van drie dagen tot maximaal 16 dagen achter elkaar.

Respijtzorg

Om gebruik te kunnen maken van het logeerhuis, is een maatwerkvoorziening voor respijtzorg nodig. Die kan worden aangevraagd bij het Wmo-loket van de gemeente waar iemand woont.

Samenwerking gemeenten

Het logeerhuis is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van acht gemeenten: De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Rhenen en Ede.