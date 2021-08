Charlotte Grezel gaat Wob-verzoeken en openheid van bestuur aanpakken bij VWS

Het ministerie is flink bekritiseerd omdat niet werd voldaan aan Wob-verzoeken over de coronapandemie. Volgens het ministerie was er simpelweg geen capaciteit om hieraan te voldoen en minister Hugo de Jonge besloot op eigen wijze stukken te openbaren. Eind juni oordeelde de rechter dat dit niet geoorloofd was, hoewel het ministerie in beroep is gegaan.

Eigen directie

De komende tijd gaat Grezel samen met het clusterhoofd Openbaarheid van bestuur en de coördinatoren en senioren vanuit de directie Wetgeving en Juridische Zaken een eigen directie vormgeven en verder uitbouwen. De nieuwe directie valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en gaat zorgen voor een nieuwe aanpak en organisatie van openbaarheid van bestuur.

“De politieke en maatschappelijke aandacht voor een open overheid is groot. Er wordt een hoog tempo gevraagd en tegelijk is een stevig en professioneel fundament essentieel”, merkt VWS op.

Openbaar Ministerie

Grezel is op dit moment directeur Executie bij het Openbaar Ministerie en portefeuillehouder Reclassering. Daarvoor was zij onder meer coördinerend raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken en plaatsvervangend directeur Sanctietoepassing en Jeugd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze werkte eerder voor het ministerie van VWS, van 1999 tot 2006 als coördinator Europees recht en plaatsvervangend hoofd Wetgeving.