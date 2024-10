Chrystal Huberts winnaar verkiezing Young Financial 2024

Chrystal Huberts wint de verkiezing Young Financial van het jaar 2024. De verkiezing wordt georganiseerd door Fizi, beroepsvereniging zorgfinancials, in samenwerking met partner Alterim.

De jury heeft bij de beoordeling vooral gekeken naar welke impact de Young Financial heeft gemaakt, zowel in de zorg als binnen de organisatie. De verkiezing bestond uit twee gespreksronden en een publieksstemming.

Vernieuwing

Huberts werkt als business controller bij Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH) in Den Haag. De jury ziet in haar een jong, sprankelend en collegiaal persoon, die vernieuwing brengt in de organisatie. Met haar achtergrond van fysiotherapie begrijpt ze goed hoe de zorg werkt en hoe de financiële stromen lopen. Ze weet bruggen te bouwen tussen financiën en business, maar ook tussen eigen organisatie en andere regionale organisaties.

Verkiezing

Huberts nam de prijs in ontvangst tijdens het Fizi Jaarevent 2024. Naast haar waren Joost de Boer (manager finance & control bij Reinier van Arkel) en Mike (financial business controller bij Stichting ORO) de andere finalisten.