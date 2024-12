Cliënten met een beperking helpen zorgmedewerkers met updaten telefoon

De cliënten zijn al heel veel bezig met software, programma’s, installeren en inregelen. Cliënten werken natuurlijk wel vaker, bijvoorbeeld bij de post, catering of in de wasserij, maar dit is volgens directeur bedrijfsvoering van ORO, Charles van Eemeren, ‘wel iets unieks’.

Training

De cliënten kregen voor aanvang van het project een training. Ook werd een duidelijk stappenplan gemaakt, dat als leidraad voor elke nieuwe installatie wordt gebruikt.

Medewerkers schrijven zich digitaal in en krijgen een persoonlijke afspraak. Tijdens die afspraak worden ze gekoppeld aan een van de aanwezige cliënten. Begin 2025 zal de operatie zijn afgerond.