Één op de tien cliënten met onbedoeld gewichtsverlies of ondervoeding in 2022 ontving meer zorg van de diëtist dan vergoed vanuit de basisverzekering, meldt Nivel.

Zij worden meer dan 180 minuten per jaar behandeld, terwijl de huidige basisverzekering maximaal 180 minuten per jaar vergoedt.

In de periode 2020 tot 2022 was er een toename in het aandeel volwassenen dat met een diagnose onbedoeld gewichtsverlies (van 11 procent naar 15 procent) of ondervoeding (van 6 procent naar 7 procent) onder behandeling was van de diëtist.