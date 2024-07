Cliëntenorganisaties: ‘Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is onverstandig’

Ieder(in) en andere cliëntenorganisaties vinden een herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dat is te lezen op de website van de organisatie .

Met huidige Wmo-abonnementstarief betaalt iedere cliënt dezelfde, vaste eigen bijdrage voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. De gemeenten, die de Wmo-zorg betalen, hebben zich hier altijd tegen verzet. De regeling leidde ertoe dat veel meer mensen gebruikmaakten van huishoudelijke hulp, en dan vooral mensen met hogere inkomens. Die betaalden niet naar draagkracht, waardoor de kosten voor rekening van de gemeenten kwamen. Die werden daar, naar eigen zeggen, door het Rijk onvoldoende voor gecompenseerd.

Andere Wmo-voorziening

Als reactie op deze ontwikkelingen wil de minister van VWS de Wmo aanpassen en de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk maken. Ieder(in) en de cliëntenorganisaties willen dat er een onderscheid wordt gemaakt naar het type ondersteuning dat mensen krijgen. “De toegenomen uitgaven aan Wmo-voorzieningen bestaat voor het overgrote deel, bijna 94 procent, uit huishoudelijke hulp, terwijl juist minder wordt uitgegeven aan andere Wmo-voorzieningen als ondersteuning thuis. Wij pleiten ervoor dat het abonnementstarief in ieder geval behouden blijft voor andere Wmo-voorzieningen en voor mensen die gebruikmaken van huishoudelijke hulp in combinatie met andere Wmo-voorzieningen.”

Stapeling zorgkosten en zorgmijden

Verder waarschuwen de belangenbehartigers voor een stapeling van zorgkosten en zorg mijden. “Als het abonnementstarief wordt afgeschaft, zal de eigen bijdrage voor mensen die gebruikmaken van de Wmo soms fors toenemen. Voor mensen met een hoger inkomen kan de eigen bijdrage op jaarbasis oplopen tot 3.576 euro. Vergeleken met de huidige situatie betekent dit besluit voor veel Wmo-gebruikers een fikse financiële last. Dit komt boven op de stapeling van zorgkosten die zij vaak al hebben.”

“De verhoging van de eigen bijdrage maakt de toegang tot ondersteuning moeilijker voor sommige groepen. Mensen die geen hoge eigen bijdrage kunnen betalen, hun sociale netwerk niet (nog meer) kunnen inzetten en evenmin particuliere hulp kunnen financieren, komen in de knel te zitten. Als de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt ingevoerd, zullen meer mensen zorg mijden. Dat is ook gebeurd bij het invoeren ervan in 2015.”

Administratieve last

Tot slot maken de organisaties zich zorgen over de uitvoering. “Het systeem van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage leidt tot een stijging van de administratieve lasten voor Wmo-gebruikers.”

De reactie is opgesteld door Ieder(in), Seniorencoalitie (ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOM.Nl), Patiëntenfederatie Nederland, MantelzorgNL, MIND, Per Saldo, Alzheimer Nederland, Spierziekten Nederland, Wij Staan Op! en Gehandicapten Patiënten Platform Zeist.