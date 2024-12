VWS stelt invoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo uit

Beeld: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

De vertraging komt na kritiek van de Raad van State op de voorgestelde wetswijziging, die het huidige abonnementstarief Wmo 2015 moet vervangen. Maeijer is daarom bezig om het voorstel aan te passen. Haar verwachting is de vernieuwde wetswijziging in het eerste kwartaal van volgend jaar aan te bieden aan de Tweede Kamer, schrijft ze in een brief.

De Raad van State was in augustus van dit jaar kritisch op het plan. Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet raadde VWS aan het voorstel “overtuigender te motiveren en zo nodig aan te passen of deels te heroverwegen”, schrijft Maeijer aan de Tweede Kamer. De Raad van State was van mening dat de wijziging waarschijnlijk een beperkt effect zou hebben.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van het verschuiven van de beoogde implementatiedatum van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027 zullen door het kabinet worden besproken tijdens de besluitvorming over de Voorjaarsnota. De gemeenten zijn niet blij met het uitstel, laten ze in het vakblad Binnenlands Bestuur weten: “Van uitstel mag geen afstel komen”, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De bestuurlijke delegatie van de VNG heeft Maeijer vorige week te kennen gegeven dat gemeenten uitkijken naar een snelle invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage. “Dit is namelijk een van de belangrijkste maatregelen om de gemeentelijke Wmo-dienstverlening beschikbaar te houden voor inwoners die hulp en ondersteuning het hardst nodig hebben en niet vanuit eigen kracht kunnen organiseren”, aldus VNG in een verklaring.

Versnelling mantelzorgbeleid

In de Kamerbrief laat Maeijer weten op het terrein van mantelzorg enkele onderdelen te willen versnellen. Ze wil betere ondersteuning van mantelzorgers, door onder meer laagdrempelige respijtzorg en een beter aanbod van complexe logeerzorg.

Ook gaat ze na wat er nodig is om de samenwerking tussen formele zorgverleners en het informeel netwerk te verbeteren. Ten slotte wil ze werkende mantelzorgers beter faciliteren. Daarover loopt nog een onderzoek van de SER tot het derde kwartaal van 2025. Daarna komt VWS met “vervolgstappen”.