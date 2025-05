Organisaties wachten voortzetting gesprekken zorgakkoord af

Verschillende zorgorganisaties en gemeenten willen nog niet vooruitlopen op de vervolgstappen nu er overeenstemming is bereikt over de financiering van het aanvullend zorgakkoord. Ze wachten op een nieuw gesprek om verder te praten met het kabinet over het betaalbaar houden van de zorg.

Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zorgminister Fleur Agema en minister Eelco Heinen van Financiën hebben afgesproken dat er 400 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor innovaties die de zorg op termijn efficiënter moeten maken. Heinen wilde dat bedrag aanvankelijk maar voor twee jaar toezeggen, Agema wilde structureel meer geld. Nu is afgesproken dat het geld blijvend wordt als de evaluatie over twee jaar positief is.

Hoopgevend

Volgens NFU-voorzitter Helen Mertens zijn de ontwikkelingen “hoopgevend”. De universitaire ziekenhuizen verwachten woensdag van Agema meer informatie te krijgen over de financiële dekking van de afspraken in het akkoord. Het zorgakkoord is volgens Mertens belangrijk om de grote uitdagingen in de zorg aan te pakken. “We hebben geen tijd te verliezen. De umc’s staan klaar om vanuit hun expertise samen te werken met andere zorgpartijen aan de uitvoering van het akkoord, maar het akkoord moeten we dus nog wel rond krijgen met elkaar.”

Financiële kaders

De NVZ zegt “onder de juiste condities en financiële voorwaarden” bereid te zijn en te blijven om tot een akkoord met het kabinet te komen. Daarvoor is het voor de vereniging van ziekenhuizen “essentieel dat er duidelijkheid komt over de financiële kaders”. “Gelet op de grote opgaven waar we in de zorg voor staan, zijn op de lange termijn structurele investeringen nodig.” Ook de VNG wil blijven praten. “We wachten af wanneer er een nieuwe afspraak komt.”

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) reageert nog niet op het nieuws. (ANP)