Clinics in Revalidatie en Sint Maartenskliniek ontwikkelen programma bij pijnklachten

Clinics in Revalidatie (CIR) en Sint Maartenskliniek werken vanaf 1 december samen binnen een nieuw pijnmanagementprogramma. Het programma is ontwikkeld voor patiënten die pijnklachten houden na een knieprothese-operatie.

Patiënten leren daarbij omgaan met hun pijnklachten om daarmee de regie op hun dagelijks functioneren terug te krijgen.

Blijvende pijn

Patiënten houden soms blijvende pijnklachten over na een operatie van een knieprothese. Orthopedisch chirurgen kunnen echter niet altijd een medische oorzaak aanwijzen voor deze blijvende pijn. Voor deze groep patiënten hebben de CIR en de Sint Maartenskliniek een pijnmanagementprogramma ontwikkeld.

Het doel van dit programma is dat patiënten de regie over hun dagelijks functioneren terugkrijgen door hen te leren omgaan met de pijnklachten. De orthopedisch chirurgen verwijzen de patiënten die voor deze behandeling mogelijk in aanmerking komen door naar CIR. Na een screening volgt de patiënt het programma op een van de tien locaties van CIR.

Passende zorg

De partijen willen door deze samenwerking patiënten met pijnklachten een verbetering van de kwaliteit van hun leven geven. Daarnaast zorgt het programma voor passende zorg, dicht bij huis, waarbij de samenwerking tussen de patiënt, de orthopeed en revalidatiearts een belangrijke rol speelt.