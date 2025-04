Specialisten Albert Schweitzer en Beatrixziekenhuis intensiveren samenwerking

Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep hebben een volgende stap gezet in de samenwerking. De vakgroepen van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep kunnen nu met elkaar afspraken maken over een passende samenwerking en zijn daarbij elkaars voorkeurspartner.

Deze samenwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voldoen aan kwaliteits- en volumenormen. Ook wordt beoordeeld of samenwerking mogelijk is voor ondersteunende diensten zoals inkoop of ICT. Door het bestuur van de medisch specialisten en de raad van bestuur van beide organisaties is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Samenwerking

Bij kansen voor samenwerking bespreken de zorginstellingen eerst met elkaar of een samenwerking met elkaar kan worden opgezet. Een aantal vakgroepen werkt inmiddels al intensief samen, zoals de vakgroep cardiologie. Andere vakgroepen starten verkennende gesprekken tot samenwerking.

Patiënten van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem met een acuut hartinfarct worden voor bijvoorbeeld een dotterbehandeling naar het Albert Schweitzer ziekenhuis gebracht. In het Gorinchemse ziekenhuis is namelijk geen interventiecardioloog aanwezig. Daar tegenover staat dat patiënten van het ASz die regelmatig wegrakingen of duizelingen hebben, naar het Beatrixziekenhuis gaan.

Toekomstbestendig

De wens tot samenwerking past in een landelijke ontwikkeling. Steeds meer ziekenhuizen in een regio zoeken logische samenwerkingspartners om hun krachten te bundelen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas zijn natuurlijke samenwerkingspartners voor de zorg in de regio Waardenlanden.

De uitdagingen waarop met deze samenwerking wordt ingespeeld en voorgesorteerd voor komende jaren zijn groot; een stijgende zorgvraag, tekort aan medewerkers en betaalbaarheid van de zorg.