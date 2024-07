Geen fusie voor Albert Schweitzer en Rivas

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en Rivas Zorggroep zien veel mogelijkheden om hun samenwerking te verbreden en intensiveren, maar niet in de vorm van een fusie. Een fusie is volgens de ziekenhuizen niet nodig om de gewenste doelen te behalen.

Wel zijn beide organisaties er van overtuigd dat een vergaande strategische samenwerking op verschillende terreinen meerwaarde biedt. Dat is gebleken uit het ‘Vooronderzoek strategische samenwerking’ dat plaatsvond van februari tot en met mei 2024. De beide zorgorganisaties willen spoedig nadere, concrete afspraken maken over de best passende samenwerkingsvorm.

Niet vrijblijvend

De meerwaarde van een vergaande strategische samenwerking is vooral gericht op de middellange en lange termijn. Een mogelijke fusie is als optie afgevallen, wegens de ongunstige verhouding tussen inspanning en opbrengst. De beoogde voordelen zijn te realiseren door elkaar aan te wijzen als primaire samenwerkingspartner, binnen de kaders die gelden op het gebied van mededinging. De samenwerking zal niet vrijblijvend zijn en wordt gezien als een brede, gezamenlijke opgave.

Vooronderzoek

ASz en Rivas gingen het vooronderzoek in vanuit de verwachting dat nauwer samenwerken het gemakkelijker maakt om onder meer aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, zo veel mogelijk specialistische zorg voor hun aanpalende regio’s te behouden, nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen en zorgprofessionals aan te trekken en te behouden.

Er is in kaart gebracht hoe de strategieën van beide organisaties zich tot elkaar verhouden. Ook is bekeken op welke gebieden en door welke specialismen of afdelingen nu al wordt samengewerkt en hoe. In het vooronderzoek is gesproken met een brede afvaardiging van betrokkenen uit het ziekenhuis, andere partijen in de zorgketen, zorgverzekeraars en gemeenten in het werkgebied van de ziekenhuizen. Er is van alle partijen veel draagvlak voor het verstevigen van de band.

Samenwerking verstevigen

Door meer samen op te trekken op het gebied van de domeinoverstijgende zorg, willen ASz en Rivas een vliegwiel vormen voor hun regio’s op het gebied van transferzorg, transmurale zorg en thuismonitoring. Als het gaat om ondersteunende diensten diensten kunnen de organisaties elkaar helpen bij het vervullen van schaarse functies en aantrekkelijk werkgeverschap.

Optimale meerwaarde op het gebied van ICT is onder andere afhankelijk van de mate van integratie tussen de beide organisaties. Op alle vlakken is meer onderzoek nodig naar de beste vorm van samenwerking.

Kwaliteitsnormen

Een aantal medische vakgroepen verricht al ziekenhuisoverstijgende patiëntenzorg, of werkt samen door verwijzingen over en weer. Hierdoor kunnen ze beter voldoen aan kwaliteitsnormen. Dat geldt mogelijk ook voor nieuwe normen. Sommige vakgroepen vullen hun diensten gezamenlijk in, soms ook met vakgroepen van andere ziekenhuizen. Voor enkele vakgroepen is er nu of op termijn een continuïteitsprobleem, waardoor samenwerking noodzakelijk is.

De komende maanden worden gebruikt om met een soortgelijke systematiek als die van het vooronderzoek te bekijken welke samenwerkingsvorm of –overeenkomst het beste past bij het gezamenlijke streven en bij de conclusies uit het vooronderzoek.