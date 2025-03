Interventieradiologen Bernhoven en Jeroen Bosch Ziekenhuis bundelen krachten

Interventieradiologen voeren beeldgestuurde behandelingen uit. Dat doen ze via een klein aanprikgaatje door de huid. De ingrepen variëren van dotteren en het plaatsen van drains, tot het behandelen van vleesbomen, vergrote prostaat en tumoren. Interventieradiologie wordt vaak ingezet als alternatief voor operaties, omdat het minder risico’s met zich meebrengt voor patiënten en een kortere hersteltijd.

Bernhoven en JBZ

De inzet van interventieradiologie is de afgelopen jaren enorm gestegen, terwijl in veel ziekenhuizen het aantal interventieradiologen minder sterk groeit. Om in het JBZ en Bernhoven aan deze stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, hebben de twee centra hun krachten gebundeld.

Interventieradiologie en continuïteit

Daarnaast is deze samenwerking een kans om elkaars kwaliteiten te versterken en de toepassingen van de interventieradiologie in de toekomst verder uit te breiden. “Wij zien deze samenwerking als een goede mogelijkheid om de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen in de regio, ook in de avonden, weekenden en op feestdagen”, aldus Stefanie Peeters Weem, interventieradioloog in Bernhoven. “De samenwerking biedt ons de kans om ook op het gebied van innovaties binnen de interventieradiologie voorop te blijven lopen.”

Ook de interventieradiologen uit het JBZ zijn enthousiast over de samenwerking. Lodewijk Roosen: “Patiënten in Noordoost-Brabant krijgen toegang tot een breder scala aan gespecialiseerde expertise, wat de diversiteit en kwaliteit van de behandelingen vergroot, én een aanzienlijke impuls geeft aan de algehele zorgstandaard in de regio. Het is een goede en efficiënte manier om aan de stijgende zorgvraag op het gebied van interventies te kunnen blijven voldoen.”