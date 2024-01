Co-Med neemt per direct tweede Amsterdamse vestiging over met toestemming NZa

Co-Med heeft per direct een tweede huisartsenpraktijk in Amsterdam overgenomen nadat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze maand goedkeuring heeft verleend.

Het gaat om huisartsenpraktijk De GezondheidsPoort aan de Bijlmerdreef 695 in Amsterdam. De andere huisartsenpraktijk van Co-Med in Amsterdam ligt in stadsdeel Slotervaart aan de Louwesweg 6.

Continuïteit

Co-Med is verheugd over het recente goedkeuringsbesluit door de NZa. “Daardoor kunnen wij in een mooie huisartsenpraktijk continuïteit van zorg bieden aan de patiënten van De GezondheidsPoort.” Eind vorig jaar besloot de NZa nog geen goedkeuring te geven voor twee overnames van Co-Med, hoewel in de praktijk de huisartsenketen alsnog doorging met de huisartsenzorg vanuit de locatie.

Met de overname van de Amsterdamse praktijk beschikt Co-Med in Nederland over veertien huisartsenpraktijken met in totaal circa 55.000 patiënten. Co-Med wil dit jaar het aantal huisartsenpraktijken verder uitbreiden en zegt al diverse overnamegesprekken te voeren.