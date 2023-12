VGZ: Co-Med verleent huisartsenzorg Bergen op Zoom

Terwijl de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen goedkeuring gaf voor de overnames van twee huisartspraktijken in Bergen op Zoom, gaat Co-Med wel huisartsenzorg verlenen vanuit de locaties. De keten heeft aan zorgverzekeraar VGZ aangegeven dat de huisartsenzorg is geborgd in 2024, laat de verzekeraar weten.

Foto:

De NZa verklaarde in november alsnog geen goedkeuring te geven voor de overnames van grofweg een jaar geleden. De NZa was er niet van overtuigd dat Co-Med de zorg kan garanderen na 1 januari 2024. Zo zou het effectrapportage voor de overnames onvoldoende zijn onderbouwd. Hierbij speelde mee dat eerdere vergelijkbare plannen van Co-Med bij andere overnames soms mislukten.

Zorgplicht

De toezichthouder nam contact op met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom, VGZ, om ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg voor de patiënten toegankelijk blijft en benadrukte de zorgplicht van de verzekeraar.

“Dit betekent dat zij maatregelen zullen moeten nemen om ervoor te zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op huisartsenzorg”, aldus de NZa toen. “En dat zij patiënten bemiddelen naar een andere huisarts wanneer dat nodig is, in afstemming met de praktijkhouders die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.”

Nu blijkt dat alsnog het oude plan van Co-Med door zal gaan, zoals de keten ook eerder aangaf. De oude praktijkhouders blijven werkzaam op de locatie.

Knelpuntgebied

VGZ benadrukt in een reactie dat Bergen op Zoom een knelpuntgebied is. “We zien dat de wachttijden toe blijven nemen en dat praktijken geen nieuwe patiënten meer aannemen”, aldus de verzekeraar. “In de regio Bergen op Zoom werken we dan ook intensief samen met huisartsen, de regionale huisartsenorganisaties (RHO), regionale huisartsenpost en gemeenten aan toekomstbestendige huisartsenzorg voor alle inwoners in de regio. We zetten gezamenlijk in op onderstaande initiatieven.”

De verzekeraar vertelt verder dat er een website is waar mensen die een huisarts zoeken zich kunnen melden zodat VGZ een beter beeld heeft van de vraag. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor een passantenpraktijk. Bij deze praktijk kunnen mensen zonder huisarts of mensen die een huisarts hebben die ver weg is van hun eigen woonplaats terecht voor patiëntenzorg.

Digitalisering

VGZ werkt ook aan digitalisering van de huisartsenzorg, zodat patiënten sneller geholpen kunnen worden en huisartsen en doktersassistenten meer worden ontlast. “Denk hierbij aan digitale triage en digitale monitoring. Zo zorgt een slimme AI-triage voor minder telefoonverkeer in huisartsenpraktijken.” Verder wordt er gesproken met de regionale huisartsenorganisatie over initiatieven om nieuwe huisartsen te binden aan de regio, bijvoorbeeld door het aantal opleidingsplaatsen in de regio voor huisartsen uit te breiden.