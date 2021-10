Commissie: Brancheorganisatie denkt te veel vanuit eigen ‘silo’ bij personeelstekort

Branche- en beroepsorganisaties in de zorg redeneren nog vooral vanuit de eigen ‘silo’ als het gaat om het oplossen van de arbeidsmarktproblemen in de zorg. Regionaal is tijdens de pandemie weliswaar sterk samengewerkt om personeelsproblemen op te lossen, maar dit is op landelijk niveau niet zichtbaar geworden.

Dit schrijft de commissie Werken in de Zorg die sinds 2018 onderzoekt hoe de huidige en toekomstige personeelstekorten aan te pakken. “Op landelijk niveau is sprake van een grote hoeveelheid deelbelangen die zich moeilijk in een gedeeld belang laten organiseren”, aldus de commissie. “De landelijke partijen lijken hierin achter te lopen en dat zou ze een zorg moeten zijn.”

De houding is heel goed te begrijpen, “want een branche heeft een branchebelang”, vertelt Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie in een toelichting. “Maar dit probleem kan alleen maar vanuit integraliteit worden aangepakt. Met een eigen plan kan je denken dat je een vraagstuk voor je ziekenhuis oplost, maar als je vervolgens het in de vvt erger maakt, schiet je niks op. Dan wordt het een soort waterbed.”

Cherry picken

De commissie ziet dat sectorpartijen ‘cherry picken’ aan welke arbeidsmarktproblemen zij willen bijdragen en dat ze dit doen vanuit het belang van de eigen achterban en vanuit het eigen belang als koepelorganisatie. “Dit sluit maar beperkt aan bij de regionale arbeidsmarktaanpak waar juist over de zorgbranches en verschillende beroepen heen wordt samengewerkt.”

Eerder merkten zorginstellingen zelf al op dat tijdens de coronapandemie organisaties elkaar juist regionaal opzochten en samen problemen oplosten. De commissie constateert dit ook. “Deels voor, maar zeker tijdens het begin van de coronaperiode was in vele regio’s een paradigmashift zichtbaar: er werd door de nood ingegeven non-concurrentieel samengewerkt vanuit de gezamenlijke opgave die voorlag.”

Oude patroon

Er wordt daarom ook gewaarschuwd voor een terugkeer naar het oude patroon van concurreren om de werknemer, terwijl de urgentie van het personeelstekort groter wordt. Voor een individuele branche werkt dit op de korte termijn misschien, merkt de commissie op, maar op de lange termijn werkt dit zeker niet. “Het is essentieel dat zorgbestuurders vasthouden aan de nieuwe norm van het besturen vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave die voorligt en daarin ook door hun branche- en beroepsorganisaties worden ondersteund.”

Volgens de commissie moeten landelijke branche- en beroepsorganisaties eerst beseffen dat hun “beperkte” invloed relatief beperkt is als het gaat om de arbeidsmarkt. Dit is vooral een probleem dat speelt tussen een individuele werkgever, werknemer en de opleiders. De brancheverenigingen kunnen wel een rol spelen is in het versterken van de regionale arbeidsmarktaanpak. “Het zou een enorme push geven als deze partijen een draai zouden maken en de regionale aanpak voluit zouden ondersteunen. Hier ligt een kans.”

NVZ als voorbeeld

De commissie geeft de NVZ-verklaring Versterken Arbeidsmarkt Zorg van 15 september als voorbeeld. In die verklaring werden afspraken gemaakt over het creëren van stageplaatsen en het opleiden en behouden van medewerkers. Met de verklaring committeerde een brancheorganisatie zich voor het eerst aan meetbare resultaten op het gebied van opleiden en behoud van medewerkers. Per regio worden de precieze details uitgewerkt zodat maatwerkafspraken over het opleiden en behouden van medewerkers ontstaan.