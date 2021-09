NVZ-leden: 10 procent meer stageplaatsen komende jaren

De NVZ merkt op dat het de eerste keer is dat een brancheorganisatie zich committeert aan meetbare resultaten op het gebied van opleiden en behoud van medewerkers en dat de brancheorganisatie er ook op aangesproken wil worden als het niet lukt.

FZO-ramingen

Het gaat om 10 procent meer stageplaatsen in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 ten opzichte van het jaar 2019/2020. Bij het behoud van medewerkers wordt het peiljaar 2019 gebruikt en gaat het om de resultaten in 2022 en 2023. Die laatste twee jaar worden ook aangehouden als het gaat om het opleiden volgens FZO-ramingen. FZO-ramingen zijn de ramingen die het Capaciteitsorgaan publiceert over de opleidingsbehoefte aan gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen.

Maatwerkafspraken in de regio

Per regio worden de precieze details uitgewerkt zodat maatwerkafspraken over het opleiden en behouden van medewerkers ontstaan. Samenwerkingsverband RegioPlus benadrukt dat alle onderdelen van de zorg nauw samen moeten werken met zorginstellingen in de regio en onderwijsinstellingen. “Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ziekenhuizen met andere zorgbranches gaan concurreren”, aldus de NVZ en RegioPlus.

725 miljoen extra

Eerder benadrukte de NVZ dat er 725 miljoen euro structureel extra nodig is voor ziekenhuizen voor het personeel. NVZ-voorzitter Ad Melkert vertelde vorige week onrust te voorzien dit najaar bij de ziekenhuizen.