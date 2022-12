Contractering ziekenhuiszorg dreigt opnieuw lang proces te worden

De contractering van ziekenhuiszorg door zorgverzekeraars komt dit jaar opnieuw langzaam op gang. Medio november stond de contractering gemiddeld op 14 procent, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Kompas in Zorg . Dit is vergelijkbaar met de percentages in 2021 en 2022, toen de onderhandelende partijen met de onzekerheid van de coronapandemie zaten.

Rond hetzelfde moment in 2021 en 2022 was de contractering gemiddeld voor respectievelijk 11 procent en 16 procent afgerond. Drie jaar geleden, voor de coronapandemie, stond het percentage medio november op gemiddeld 27 procent.

Kleinere zorgverzekeraars

Opvallend is kleine zorgverzekeraars (met minder dan 1 miljoen verzekerden) al verder zijn dan de grote zorgverzekeraars. “Voor de (regionale) zorgverzekeraars is het uiteraard van belang om met de voor hen belangrijkste ziekenhuizen, waar relatief veel verzekerden naar toe gaan, zo snel mogelijk een goed contract te sluiten”, schrijft het onderzoeksbureau hierover. “Echter dit zijn vaak ook voor de ziekenhuizen juist de belangrijkste contracten die gaan over de hoogste geldbedragen.”

Van de grootste vier was Menzis medio vorige maan nog nauwelijks uit de startblokken gekomen met een contracteringsgraad van 3 procent. Zilveren Kruis was het verst met 14 procent gevolgd door CZ (11 procent) en VGZ (8 procent).

Kostenstijgingen

Heikel punt dit jaar zijn de flinke kostenstijgingen waar zorgaanbieders mee te maken krijgen, onder meer door de energiekosten. Het kabinet liet eind november weten dat het verwacht dat zorgverzekeraars zorginstellingen tegemoetkomen in de stijgende energierekening. Maar wat vooral drukt op de begroting van ziekenhuis zijn de personeelstekorten. De uitstroom bij ziekenhuizen is tijdens de coronapandemie flink gestegen en wil vooralsnog niet dalen.

Arjen Hakbijl, bestuurder van Ziekenhuis Gelderse Vallei, liet vorige week weten geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten die zorgen voor een verlies bij het ziekenhuis. De meeste aanbiedingen die de bestuurder ontvangt gaan over tariefaanpassingen van 3 tot 5 procent. “Dat kan niet uit”, vertelde Hakbijl aan Zorgvisie. “In het IZA inclusief de inhaalindex kom je al op percentages van 7 procent en dit is nog exclusief de energiestijging en nieuwe cao.”

Liquiditeitsproblemen

Uit onderzoek van Finance Ideas bleek dat 80 procent van de ziekenhuizen volgend jaar verlies dreigt te maken door de sterke kostenstijgingen. Dit jaar zouden al veertien ziekenhuizen in liquiditeitsproblemen komen of de convenanten met hun banken niet halen. In een reactie vertelde NVZ-voorzitter Ad Melkert dat zorgverzekeraars alle ruimte zouden moeten gebruiken om inflatie en de stijgende loonkosten op te vangen.