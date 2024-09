Convenant moet medisch-generalistische zorg toegankelijk houden

Bij medisch-generalistische zorg gaat het om geneeskundige zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten (arts VG) in samenspel plegen te bieden. Dat doen ze zowel overdag als bij spoedzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Het convenant gaat over de zorg die zij leveren aan mensen die een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz). In de praktijk gaat het om kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en ggz-cliënten. Met het convenant willen partijen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medisch-generalistische zorg voor hen garanderen.

Medisch-generalistische zorg

Deze medisch-generalistische zorg staat steeds meer onder druk door de vergrijzing, de groeiende zorgvraag, de tekorten aan artsen en andere professionals in de zorg- en welzijnssector. Ook de trend dat steeds meer Wlz-cliënten thuis blijven wonen of kiezen voor een kleinschalige of geclusterde woonvorm zorgt in de praktijk voor spanning.

Behandeling in de Wlz

‘Behandeling’ als onderdeel van de Wlz-aanspraak neemt een bijzondere plaats in, omdat de financiering vaak zowel uit de Wlz als de Zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed wordt. Voor deze zorg is samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, artsen gehandicaptenzorg, huisartsen en overige eerstelijnszorg noodzakelijk. Afspraken over deze samenwerking en daarbij passende zorginkoop komen in de praktijk echter lang niet altijd vanzelf tot stand.

Convenant medisch-generalistische zorg

Daar moet het convenant dus een oplossing voor bieden. Het convenant bevat een route naar werkende en financieel haalbare samenwerkingsafspraken tussen artsen, andere zorgprofessionals, zorgorganisaties, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

In het convenant spreken zorgkantoren, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en artsen af hoe ze invulling gaan geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij nemen ze de zorgvraag als uitgangspunt. Voor elke zorgvrager met Wlz-indicatie is medisch-generalistische zorg toegankelijk, zowel voor reguliere zorg overdag als voor spoedzorg in de avond, nacht en weekenden. De zorg wordt geboden door de daarvoor best geëquipeerde arts, die daarin ondersteund wordt om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Regionale afspraken

De afspraken in het convenant zijn de basis voor concrete afspraken tussen zorgaanbieders en professionals in de regio. Als zij problemen ondervinden om tot passende afspraken te komen, wenden zij zich tot de regionale overlegstructuur. Die wordt dan, onder verantwoordelijkheid van zorgkantoor en zorgverzekeraar, samengeroepen. Iedere regio is vrij om voor die regio de meest passende oplossingen te ontwikkelen of te behouden. Binnenkort volg de handreiking bij het convenant met extra informatie over de beoogde werkwijze en hoe daar samen te komen.

Randvoorwaarden

Partijen spreken af dat ze aanspreekbaar zijn over de randvoorwaarden. Daarbij gaat het om passende bekostiging, ict/gegevensuitwisseling en de specifieke situatie van niet-gecontracteerde zorg, zoals het persoonsgebonden budget. Als het nodig is zullen de convenantpartijen de stelselpartijen hierop aanspreken. Daarnaast spannen convenantpartijen zich in om regionaal overleg rond medisch-generalistische zorg te verbinden met bestaande programma’s en regionale overleg- en samenwerkingsvormen.