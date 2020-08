Coronamaatregelen beperken Nationale Hitteplan

Gezondheidsrisico

Hitte is een gezondheidsrisico voor mensen op leeftijd, mensen met een chronische ziekte en kleine kinderen. Zij kunnen last krijgen van vermoeidheidsklachten, jeuk en hoofdpijn tot ernstige klachten zoals uitdroging, uitputting of een hitteberoerte. Daarom staat in het Nationale Hitteplan: drink voldoende, houd jezelf en je omgeving koel, doe rustig aan en let op elkaar. Sinds gisteren is het Nationale Hitteplan in heel het land van kracht.

Bron: KNMI, 7-8-20 14.55

Ventilatie

De coronamaatregelen bemoeilijken het “op elkaar letten”, omdat mensen minder contact met elkaar hebben. Ook wordt ventilatie en gebruik van airco in gemeenschappelijke ruimtes afgeraden, omdat dit verspreiding zou bevorderen. Met een open raam kan de ventilator wel aan.

Koorts

Vanwege het coronamaatregelen is het belangrijk om het onderscheid tussen koorts en oververhitting te maken. Als je verhoging hebt wordt aangeraden om dertig minuten in een koele ruimte te gaan zitten. Zakt de temperatuur niet na dertig minuten, dan heb je koorts.