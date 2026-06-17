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Epidemioloog: kabinet ondermijnde eigen gezag met mondkapjesdraai

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De halfslachtige draai van het kabinet over het gebruik van mondmaskers, in de vroege zomer van 2020, heeft het vertrouwen in en draagvlak voor de coronamaatregelen geen goed gedaan. Dat zei epidemioloog Amrish Baidjoe in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij noemde het als voorbeeld van gebrekkige overheidscommunicatie tijdens de crisis.

Het kabinet en de medisch adviseurs in het Outbreak Management Team (OMT) verzetten zich lang tegen wijdverbreid gebruik van mondkapjes. Het zou niets bijdragen aan het voorkomen van besmettingen en een gevoel van schijnveiligheid geven. Toch werd het in juni 2020 verplicht ze te dragen in de trein en kwam er later een dringend advies om dat ook te doen op andere plekken waar afstand houden moeilijk was.

Dat de beleidsmakers daarbij niet ruiterlijk erkenden dat zij ernaast hadden gezeten, stoorde Baidjoe. Met deze manier van doen straalde het kabinet “geen daadkracht” uit, en “ondermijnde” het zelfs zijn eigen gezag, vond hij.

Mondkapjes

Zelf vond Baidjoe het gebruik van mondkapjes een logische maatregel. “We weten dat ze niet perfect zijn, maar we gebruiken ze wel”, zei hij over zijn beroepsgroep. Hij vond het dan ook lastig te begrijpen dat mondmaskers – deels uit schaarste – aanvankelijk niet werden gebruikt in de ouderenzorg, terwijl juist daar mensen risico liepen ernstig ziek te worden en zelfs te overlijden.

Argumenten

Baidjoe vond toch al dat in de coronapersconferenties niet goed genoeg werd uitgelegd waarom bepaalde maatregelen wel of niet werden genomen. Wetenschappelijke en politieke argumenten liepen te veel door elkaar, waardoor het doel van het beleid niet altijd duidelijk was. Ook vond hij dat te weinig werd benadrukt dat de wetenschap “niet alle informatie had”. (ANP)

Lees ook op Zorgvisie: Red-team expert Amrisch Baidjoe ziet biomedische tunnelvisie bij kabinet en OMT

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Meer over:Coronavirus

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