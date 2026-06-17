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Thema: Eerstelijnszorg
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Omstreden huisarts: ik werd in media als kwakzalver neergezet

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Huisarts Rob Elens, die tijdens de coronapandemie in opspraak raakte omdat hij eigenstandig medicatie voorschreef die niet bedoeld was voor coronainfecties, vindt dat hij door de media is neergezet als een “kwakzalver”. Dat heeft volgens hem een grote impact gehad op hemzelf en zijn gezin.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sommeerde hem meermaals te stoppen met zijn alternatieve behandeling. Die benadering vond hij “intimiderend”, zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie.

Significant

Elens gebruikte bij wijze van proef een cocktail van malariamedicijnen, antibiotica en zink. Die was volgens hem effectief, want hij zag bij tien patiënten snelle verbetering. Maar de inspectie waarschuwde voor gevaarlijke bijwerkingen zoals hartritmestoornissen. Elens geeft toe dat de resultaten van zijn behandeling niet wetenschappelijk significant waren, “maar wel opvallend”.

Boete

De arts kreeg een boete van 3000 euro omdat hij de middelen voorschreef voor corona. De hoogste bestuursrechter halveerde die boete later, maar hield staande dat de boete terecht was.

Zelfreflectie

Elens, met een praktijk in het Limburgse Meijel, blijft achter zijn methode staan. “Ik heb niets verkeerd gedaan, ik heb alleen mensen geholpen.” Volgens hem komt zijn methode voort uit praktijkervaringen. Bovendien vond hij dat hij mocht “handelen naar bevinden” vanwege de crisis. Toen de parlementaire enquêtecommissie hem naar zelfreflectie vroeg, zei Elens dat hij “minder stellig” had kunnen zijn.

Vertrouwen

De huisarts zei dat zijn vertrouwen in de overheid is beschadigd. Hij beschouwt zichzelf inmiddels ook als coronacriticus. In 2023 was hij lijstduwer voor de partij Belang van Nederland van Wybren van Haga, die als Kamerlid zeer kritisch was op het coronabeleid. Ook zei hij contact te hebben gehad met Forum voor Democratie-oprichter Thierry Baudet.

DNA

De mRNA-vaccins tegen het coronavirus werden door Elens gentherapie genoemd, oftewel een therapie die het DNA aan zou kunnen passen. Dit is een vaker gehoorde bewering van vaccinsceptici die indruist tegen de wetenschappelijke consensus. Die luidt dat zulke vaccins niet komen tot de kern van een cel, het DNA van de ontvanger niet veranderen en dan ook niet onder de medische definitie van gentherapie vallen. De enquêtecommissie benoemde dit niet. Een woordvoerder van de commissie zei achteraf dat het een bewuste keuze is om niet een discussie aan te gaan over de wetenschappelijke basis van beweringen, zonder toe te lichten waarom. (ANP)

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