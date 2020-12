CoronaMelder in de race voor Privacy Award

Stichting Privacy First reikt tijdens de Nationale Privacy Conferentie de Privacy Awards uit aan initiatieven die helpen privacy-vriendelijke innovatie tot norm te maken. Dat de CoronaMelder hier kans op maakt, is een opsteker voor het ministerie van VWS. De totstandkoming van de app ging niet zonder slag of stoot en het hele proces werd op de voet gevolgd door critici.

Inmiddels hebben bijna 4,5 miljoen mensen de app geïnstalleerd. In hoeverre het gebruik van CoronaMelder bijdraagt aan het beteugelen van het virus is nog niet vastgesteld. De manier waarop de privacy is gewaarborgd is in ieder geval dik in orde volgens de jury van de Privacy Awards.