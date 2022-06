Coronaregels strenger in Zeeuws ziekenhuis om uitval te voorkomen

Het Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) in Zeeland scherpt de coronamaatregelen in zijn gebouwen iets aan. Dat moet een covid-uitbraak onder medisch personeel voorkomen.

“Door de grote toestroom aan toeristen in de provincie is het in de zomer bij Adrz op het gebied van spoed- en traumazorg razend druk. Daar kan Adrz geen covid-19-uitbraken bij gebruiken”, verklaart de ziekenhuisgroep. Die heeft vestigingen in Goes, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg.

Anderhalve meter afstand

Alle medewerkers op de vestigingen moeten vanaf komende maandag mondneusmaskers dragen, niet alleen in werkkamers, maar ook in gangen en trappenhuizen. Patiënten en bezoekers hoeven dat niet, maar het mag wel, zegt het Adrz. Het ziekenhuis roept medewerkers ook op om beter op te letten dat ze minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Nieuwe golf

In de zorg zit ongeveer een op de tien medewerkers thuis. Ze kampen met een coronabesmetting of de naweeën ervan, of hebben een burn-out opgelopen door de werkdruk. Bovendien loopt het aantal nieuwe coronagevallen de laatste weken weer iets op. Dit is waarschijnlijk het begin van een nieuwe golf, denkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). (ANP)