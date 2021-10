Criminelen kunnen makkelijk zorghandeltje beginnen

Criminelen kunnen veel te gemakkelijk een handeltje in zorg beginnen om er zelf rijk van te worden, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Daaruit blijkt volgens RTL dat er ruim 560 dubieuze zorgaanbieders zijn bij wie een groot risico op witwassen, fraude en andere vormen van criminaliteit bestaat. Het gaat om bedrijven die onder meer actief zijn in de thuiszorg of die onderdak verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking, aldus RTL.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws kwam rare zaken tegen. Zo is er een zorgaanbieder in Noord-Holland die eerder een schoonmaakbedrijf had en een horecazaak, die failliet ging. Die zorgbestuurder probeert het nu in de thuiszorg, waar hij flinke winsten boekt, aldus de redactie.

Zorgbureaus

Opvallend noemt RTL de zorgbureaus die ook actief zijn in bijvoorbeeld de autobranche, horeca of taxiwereld. “Dat zijn branches waar veel contant geld in omgaat en die daardoor gevoeliger zijn voor vermenging met ondermijning. Want het zijn aantrekkelijke branches voor bijvoorbeeld witwassen”, aldus een zorgfraude-expert. Experts vinden dat gemeenten en zorgkantoren te weinig toezicht houden en dat zij beter moeten controleren aan wie zij zorggeld voor kwetsbare cliënten toekennen. (ANP)