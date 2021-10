Bijna helft dubieuze zorgbedrijven opgericht na 1 januari 2015

In totaal vond RTL Nieuws met behulp van data van Graydon 567 zorgondernemingen in Nederland waarbij sprake is van twijfelachtige omstandigheden. 127 van deze bedrijven, ongeveer een op de vijf, zegt actief te zijn binnen de thuiszorg. Zo’n 128 is actief met een dagverblijf voor verstandelijk of niet-verstandelijk gehandicapten.

Ggz

Ook zijn veel van de ondernemingen op de lijst actief in de ggz met een praktijk voor psychotherapeuten, psychologen, pedagogen of psychiaters (in totaal 66). Ook jeugdzorgorganisaties met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg komen regelmatig voor. De meeste bedrijven hebben minder dan vijftig werknemers, maar enkele hebben op papier zelfs meer dan duizend medewerkers in dienst.

Opvallend hoge winst

De ondernemingen op de lijst zijn geen veroordeelde fraudeurs, maar ze vallen op door onder meer een uitzonderlijk hoge winst. Ook vindt overschrijding van de Wnt-norm plaats, is er sprake van een ongebruikelijke verhouding tussen omzet en personeelskosten of is er een link met een branche met hoog risico. Ondernemingen die bij drie van de acht risico-indicatoren een rode vlag kregen, werden meegenomen in de lijst.

23-jarige zorgbestuurder

Bij 366 bedrijven bleek de verhouding tussen personeelskosten en omzet minder dan 65 procent te zijn. Veel van deze bedrijven krijgen ook een rode vlag voor een hoge winst. Bij één onderneming was duidelijk dat de bestuurder meer verdiende dan de Wnt-norm van 228.599 euro bruto per jaar. Zo is er het voorbeeld van een 23-jarige influencer die als zorgbestuurder 28 procent van de omzet onder de streep overhoudt als winst. De toezichthouder bij de onderneming is mede-eigenaar van een transportbedrijf.

Onroerend goed

Maar liefst 555 van de meegenomen bedrijven had een band met een branche met verhoogd risico op fraude. Bestuurders blijken dan bijvoorbeeld een link te hebben met financiële holdings, hebben activiteiten in onroerend goed of zijn actief in rechtskundige dienstverlening, waar advocaten en accountants onder vallen.

Handvatten

Roberto Tessaro, senior consultant publieke sector bij Graydon, zegt het opvallend te vinden dat bijna de helft van de bedrijven is opgericht na 1 januari 2015. “Dit soort fraude tegengaan vergt veel tijd, mankracht en budget van gemeenten en zorgkantoren. Het onderzoek van RTL Nieuws biedt, in combinatie met onze beschikbare data, handvatten om zorgaanbieders te monitoren, zodat mogelijke signalen van zorgfraude sneller en gerichter worden opgespoord.”