CWZ neemt maatregelen na onrust op afdeling Roomservice

Bij de afdeling Roomservice van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is vanwege onvrede onder werknemers, een hoog ziekteverzuim en veel personeelsverloop extra personeel aangenomen. Ook zijn er andere maatregelen genomen. Dat meldt De Gelderlander.

De ongeveer tweehonderd medewerkers die verantwoordelijk zijn voor onder andere het uitdelen van maaltijden en het opmaken van de bedden waren volgens de krant niet tevreden over de aansturing van de afdeling. Het ziekenhuis meldt momenteel bezig te zijn met het verbeteren van de werkbeleving op de afdeling. 

Uit een interne mail die De Gelderlander in bezit heeft, blijkt dat de werknemers van een manager een verbod kregen om met journalisten te praten over de ontstane situatie. Wel startte de leiding een intern onderzoek naar de werkbeleving.

Op de afdeling zijn verschillende maatregelen getroffen. De krant schrijft dat onder meer de manier van roosteren is aangepast, waardoor nu verder vooruit wordt gepland. Er is ook tijdelijk een extra afdelingshoofd toegevoegd voor de dagelijkse leiding. Daarnaast zijn meerdere mensen vertrokken, waaronder de manager van Roomservice op wie veel kritiek was.

Het ziekenhuis meldt dat de patiënten niets hebben gemerkt van de onvrede.

