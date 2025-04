CZ en VGZ steken 9 miljoen euro in hybride regiopraktijken West-Brabant

De huisartsen van de West-Brabantse regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) Huisartsen Groep Eendracht (HGE) en Het Huisartsenteam vrezen dat de zorg in hun regio vastloopt als er niets verandert. Door personeelstekorten en opvolgingsproblematiek staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk. Patiënten hebben moeite een huisarts te vinden – een deel stond eerder ingeschreven bij de ter ziele gegane keten Co-Med – en de werkdruk loopt op voor de huisartsen die wel beschikbaar zijn. Om die situatie te doorbreken, dienden de huisartsenorganisaties een transformatieplan in, dat is goedgekeurd door CZ en VGZ. De zorgverzekeraars kennen een bedrag van 9 miljoen euro toe aan het project.

Arene

De huisartsen gaan samenwerken met Arene, een online huisartsenpraktijk. Die levert de infrastructuur en benodigde technologie. Vrijwel geheel geautomatiseerd worden patiënten ingeschreven en gekoppeld aan het patiëntenportaal, zodat ze altijd digitaal hun zorgvragen kunnen stellen. De zorg zal deels op afstand zijn, maar door de samenwerking is er altijd een huisarts in de buurt die de zorg fysiek kan bieden als dat nodig is. De huisartsen werken bovendien samen in hetzelfde medisch dossier, zodat de fysieke en digitale zorg rond de patiënt op elkaar aansluit. Doordat de administratieve en technologische ondersteuning zijn geregeld, kunnen huisartsenpraktijken zich focussen op de zorg, is de gedachte.

Flexibele schil

De hybride regiopraktijken worden opgezet en beheerd door de RHO’s, zij coördineren de samenwerking met de regionale huisartsen. Het is de bedoeling een flexibele schil van huisartsencapaciteit voor de hele regio te creëren. Het is de bedoeling dat huisartsen zo hun tijd flexibeler inzetten en hun werk niet altijd vanuit de praktijk hoeven te doen. En indien nodig kan de capaciteit van digitale zorg uitgebreid en ingevuld door de huisartsen, praktijkverpleegkundigen en doktersassistentes van Arene. Op die manier heeft de regio ook toegang tot zorgcapaciteit van buiten de regio. Het concept kan ook onnodig bezoek aan de huisartsenpost en de SEH voorkomen, denken de initiatiefnemers.

Capaciteit uitbreiden

“Met de nieuwe aanpak kunnen we onze huisartsen ondersteunen en waar nodig de bestaande capaciteit in de regio uitbreiden”, zegt Leon Vogels, huisarts en directeur van Het Huisartsenteam. “Daardoor kunnen we iedereen die in onze regio op zoek is naar een huisarts inschrijven en een goede oplossing aanbieden. De huisarts in de buurt is de hoeksteen, de hybride regiopraktijk zorgt dat dit ook in de toekomst zo blijft.” Patiënten die momenteel zonder huisarts zitten, kunnen zich na de opening direct inschrijven bij de de hybride praktijk. Zodra er in een fysieke praktijk plaats vrijkomt, kunnen ze doorstromen.

Opschalen

De samenwerkende partijen willen op deze manier toegang tot huisartsenzorg garanderen voor ongeveer zeshonderdduizend inwoners. Het transformatieplan biedt ruimte om de hybride praktijk ook in nog zestien andere regio’s in Nederland op te zetten. Daar is bij het toegekende bedrag van 9 miljoen euro al rekening mee gehouden. Er lopen al gesprekken met geïnteresseerde regio’s.

“Mensen vinden een eigen huisarts belangrijk, tegelijkertijd biedt digitalisering steeds meer mogelijkheden”, zegt Gaby Prins, inkoper huisartsenzorg bij CZ. “De hybride regiopraktijk is een mooie oplossing want die brengt dit samen. De huisartsen in de regio kunnen samen met Arene snel een antwoord bieden bij een huisartsentekort en dankzij digitale ondersteuning blijft de fysieke praktijk ook binnen handbereik.”

