Onlinehuisarts Arene zegt toestroom patiënten Co-Med aan te kunnen

“We zitten op de piek van een golf”, zegt een woordvoerder van de praktijk, die patiënten in de eerste plaats op afstand helpt via een app, telefonisch of door beeldbellen. “Maar we zijn er klaar voor. We hebben veertig huisartsen die voor ons werken en kunnen de capaciteit nog vergroten door te vragen of ze meer uren willen werken”, voegt hij eraan toe.

3500 nieuwe registraties

De twaalf huisartsenpraktijken van Co-Med sloten eind vorige week de deuren, nadat de grote zorgverzekeraars de overeenkomst met het bedrijf hadden opgeschort. Als tijdelijke oplossing raden verzekeraars patiënten van de meeste Co-Med-praktijken nu aan zich te registreren bij Arene. Zo’n 3500 mensen hebben dat tot nog toe gedaan, vertelt de woordvoerder. In de afgelopen dagen hebben huisartsen die voor Arene werken ongeveer achthonderd contacten gehad met patiënten uit deze groep.

Online vragen beantwoorden

Normaal verzorgt Arene zo’n 6500 consulten per maand. Oekraïense vluchtelingen die geen eigen huisarts hebben, vormen veruit de grootste patiëntengroep. De organisatie zegt 85 procent van de vragen online te kunnen beantwoorden. Patiënten die lichamelijk onderzoek nodig hebben, worden alsnog doorverwezen naar een lokale huisarts.

Groot risico

De zorgverzekeraars besloten dinsdag definitief het contract met Co-Med te verbreken. Verzekeraar CZ, die de zaken coördineert, stelde dat het bedrijf “nog steeds niet aan de verplichtingen voldoet en dat de bereikbaarheid van hun praktijken verslechterd is”. Over gebrekkige bereikbaarheid en een te lage bezetting bij praktijken van Co-Med klinken al jaren klachten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beschouwde die problemen vorig jaar al als een ‘groot risico voor de patiëntveiligheid’.

Laatste bericht Co-Med

Co-Med heeft op de laatste ontwikkelingen niet gereageerd. De telefoon wordt er niet opgenomen en een externe woordvoerder die eerder namens het bedrijf sprak, laat weten dat hij daar vorige week mee is gestopt. Het laatste bericht op de website is van 4 juni. Op die dag trok een schuldeiser een verzoek aan de rechtbank in om Co-Med failliet te verklaren. Het bedrijf liet daarop weten de toekomst ‘vol vertrouwen’ tegemoet te zien. (ANP)